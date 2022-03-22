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批趙天麟公共財不公共　邁盟成員：獨厚特定參選人

▲邁向過半大聯盟成員林慧欣、陳慶鴻、黃偵琳、湯詠瑜、蘇致榮、黃彥毓、洪村銘，呼籲「公共財不公 求民調還公道」。（圖／邁向過半大聯盟提供）
▲邁向過半大聯盟成員林慧欣、陳慶鴻、黃偵琳、湯詠瑜、蘇致榮、黃彥毓、洪村銘，呼籲「公共財不公 求民調還公道」。（圖／邁向過半大聯盟提供）

記者鄭婷襄／高雄報導

2022-03-22 12:45:51

高雄市黨部主委趙天麟被質疑標榜公共財，卻獨厚特定參選人，對此邁向過半大聯盟成員林慧欣、陳慶鴻、黃偵琳、湯詠瑜、蘇致榮、黃彥毓、洪村銘，今（22）日集結在民族路與中正路口，在目前湧言會參選新人與黨部主委在高雄最大的聯合看板下，背起各自小小的氣球看板背包，呼籲「公共財不公 求民調還公道」。

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前金新興苓雅區市議員參選人湯湧瑜說明，記者會現場的背後是全高雄最壯觀最壯闊的高雄正能量黃金看板，長2250公分，寬450公分，並曾多次看到是黨部的黨工帶著某特定參選人去拜訪地方里長及樁腳，黨內初選本應該和諧祝福，市黨部的任何一個公職人員，包括主委，在初選前所應該負責的是黨務機制順利運作，幫任何人助選都非常不妥當，一旦有了起頭，就是撕裂民進黨的開始。

大旗美市議員參選人林慧欣表示自己是農家子弟，對政治不熟悉，上周六有幸邀請到高雄的一些委員來加油打氣，但就在記者會舉行到一半的時候，黨部主委以及另外一位參選人，車隊就從記者會旁呼嘯而過，主委不主動展現公共性，反而一直指責是因為沒有申請主委助選，難道看板是我們十倍，也是因為大家沒申請嗎？從政者如此詮釋公共性，恐怕讓全民嘲笑民進黨吧？

前鎮小港市議員參選人黃彥毓補充說明，原本今天「邁盟」也是要進行登記，臨時改行程就是因為部主委、派系領導人、立委，支持的團隊今天也在黨部登記造勢，為了黨內的和諧，我們自動調整時間彼此錯開，會再擇期聯合登記。

至於記者會後，湧言會成員前往同樣地點招開記者會一事，邁盟聯合表示，這次應該不是「巧遇」了，對於四位參選人的言論表達遺憾，畢竟從頭到尾邁盟所訴求的對象是主委，不太明白為什麼子弟兵要一直出來幫忙說話，這樣只會越抹越黑。

▲趙天麟指出，盼黨內派系勿再操作假議題批評，大家正面看待民進黨的黨內競爭。（圖／翻攝畫面）
▲趙天麟指出，盼黨內派系勿再操作假議題批評，大家正面看待民進黨的黨內競爭。（圖／翻攝畫面）
對此趙天麟說，這是假議題，黨部在諸多事件的處理都扮演黨公職最佳的後盾並予充分的量能，尤其直轄市市議員提名主責權在中央黨部，地方黨部沒有中不中立的問題，黨部主委是公共財，他樂意為參選人推薦，合照或錄音等，可惜批評者所屬派系沒有尋求他助選，卻一味的批評，希望勿於初選用假議題製造紛爭。

趙天麟指出，主委在公開場合或跑攤時，遇到民進黨的參選人都會一一介紹，為大家加油打氣，沒有差別待遇，盼黨內派系勿再操作假議題批評，大家正面看待民進黨的黨內競爭，過程難免有誤解、緊張，這都是民主常態，競爭一旦結束，依舊會團結對外。

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