批趙天麟公共財不公共　邁盟成員：獨厚特定參選人

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大旗美市議員參選人林慧欣表示自己是農家子弟，對政治不熟悉，上周六有幸邀請到高雄的一些委員來加油打氣，但就在記者會舉行到一半的時候，黨部主委以及另外一位參選人，車隊就從記者會旁呼嘯而過，主委不主動展現公共性，反而一直指責是因為沒有申請主委助選，難道看板是我們十倍，也是因為大家沒申請嗎？從政者如此詮釋公共性，恐怕讓全民嘲笑民進黨吧？
前鎮小港市議員參選人黃彥毓補充說明，原本今天「邁盟」也是要進行登記，臨時改行程就是因為部主委、派系領導人、立委，支持的團隊今天也在黨部登記造勢，為了黨內的和諧，我們自動調整時間彼此錯開，會再擇期聯合登記。
至於記者會後，湧言會成員前往同樣地點招開記者會一事，邁盟聯合表示，這次應該不是「巧遇」了，對於四位參選人的言論表達遺憾，畢竟從頭到尾邁盟所訴求的對象是主委，不太明白為什麼子弟兵要一直出來幫忙說話，這樣只會越抹越黑。
對此趙天麟說，這是假議題，黨部在諸多事件的處理都扮演黨公職最佳的後盾並予充分的量能，尤其直轄市市議員提名主責權在中央黨部，地方黨部沒有中不中立的問題，黨部主委是公共財，他樂意為參選人推薦，合照或錄音等，可惜批評者所屬派系沒有尋求他助選，卻一味的批評，希望勿於初選用假議題製造紛爭。
趙天麟指出，主委在公開場合或跑攤時，遇到民進黨的參選人都會一一介紹，為大家加油打氣，沒有差別待遇，盼黨內派系勿再操作假議題批評，大家正面看待民進黨的黨內競爭，過程難免有誤解、緊張，這都是民主常態，競爭一旦結束，依舊會團結對外。