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馬紹爾總統向聯合國重申　該結束對台灣可恥的沈默

▲馬紹爾群島共和國總統柯布亞（David Kabua）今（22）日在總統府受贈采玉大勳章。（圖／翻攝自蔡英文直播）
▲馬紹爾群島共和國總統柯布亞（David Kabua）今（22）日在總統府受贈采玉大勳章。（圖／翻攝自蔡英文直播）

記者王敏旭／台北報導

2022-03-22 12:47:25

馬紹爾群島共和國總統柯布亞（David Kabua）今（22）日在總統府受贈采玉大勳章。柯布亞在致詞中提到，無論國家大小貧富，只要團結都能夠對全世界、全人類都有貢獻，基於此精神他再次向聯合國重申，對台灣可恥的沈默該結束了。

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蔡英文總統表示，過去5年多來，馬紹爾群島是她就任總統後，第一個拜訪的太平洋友邦，更訪問過2次，還記得第2次訪問就是在3年前的3月，今天很高興在同樣的季節，能夠接待來自馬紹爾群島的各位好朋友。

蔡英文指出，她要代表台灣人民感謝柯布亞大力增進兩國邦誼，也堅定支持台灣的國際參與。柯布亞在去年聯合國大會中，曾公開呼籲聯合國，必須終結對台灣參與的可恥沈默，為台灣仗義執言，她和台灣人民都銘感在心。

蔡英文說，期待2國持續在國際上相互扶持，在國家發展上緊密合作，過去她訪問馬紹爾群島的時候，陸續推動雙方在教育、婦女婦權領域合作，現在兩國政府已經啟動馬國婦女創業小額貸款循環基金，讓雙方合作更近一步。

柯布亞表示，馬紹爾群島共和國堅守與台灣的關係，兩個自由民主國家間的友誼也堅若磐石，馬紹爾國會最近全票通過決議，重申對中華民國台灣堅定支持，兩國作為獨立國家，以及兩個老朋友，有共同價值與理念。

柯布亞指出，無論艱難，兩個民主國家持續走向共同的未來，中華民國台灣人民的溫暖與毅力，使得台灣作為民主與主權國家，持續作為全世界個國家以及所有全世界人民的希望燈塔，以及啟發的典範。

柯布亞說，中華民國台灣從疫情爆發以來，再三展現非凡領導能力，更持續向全世界伸出援手，因此台灣因受到世界的肯定，如今世界局勢充滿不確定性，更需要我們所有人共同保護並強化民主自由人權與法治的共同價值。

柯布亞表示，相信台灣2360萬人民有權利參加區域以及國際會議跟組織，包括世界衛生組織、世界貿易組織、世界民航組織等聯合國所屬專責機構，台灣有意參加都有權利參加，對於中華民國台灣的承認與納入，馬紹爾群島共和國將不遺餘力持續支持。

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