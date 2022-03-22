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必勝客賣香菜豬血糕五更腸旺披薩　視網膜：帶你去看醫生

▲必勝客宣布，打造全新史詩級暗黑口味「香菜豬血糕五更腸旺比薩」，單點大比薩特價399元。（圖／取自炎亞綸粉專)
▲必勝客宣布，打造全新史詩級暗黑口味「香菜豬血糕五更腸旺比薩」，單點大比薩特價399元。（圖／取自炎亞綸粉專)

記者黃韻文/綜合報導

2022-03-22 12:58:572022-03-22 13:13:35

本以為「香菜豬血糕比薩」已經是必勝客的天花板，沒想到這一次，必勝客再度證明了，只有必勝客可以超越必勝客！日前才剛在網路舉辦「全民HOT比薩」票選，讓民眾投票3大口味由誰回歸，毫不意外是「香菜皮蛋豬血糕比薩」勝出。但代誌不是憨人想的那麼簡單，香菜豬血糕比薩是回來了，卻和五更腸旺合體，變身史詩級暗黑口味「香菜豬血糕五更腸旺比薩」

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去年開賣不到一周就停賣的「香菜皮蛋豬血糕比薩」，成為許多民眾心中的遺憾，這下子香菜豬血糕口味真的強勢回歸了，顛覆眾人想像結合五更腸旺，暗黑升級為「香菜豬血糕五更腸旺比薩」。藝人炎亞綸搶先開箱試吃，還Tag網紅視網膜，立刻遭到視網膜回嗆：「我帶你去看醫生」。

▲必勝客今（22）日開賣「香菜豬血糕五更腸旺比薩」，炎亞綸搶先開箱試吃並Tag網紅視網膜，立刻遭到視網膜回嗆：「我帶你去看醫生」。（圖／必勝客提供）
▲必勝客今（22）日開賣「香菜豬血糕五更腸旺比薩」，炎亞綸搶先開箱試吃並Tag網紅視網膜，立刻遭到視網膜回嗆：「我帶你去看醫生」。（圖／必勝客提供）
身為香菜教主的炎亞綸在粉專發文：「香菜豬血糕加五更腸旺，組合真的很荒唐，但真的很美味真心不騙。」連藝人黃豪平也贊聲：「我坦白講我一直覺得這個味道不錯 我不懂視網膜在不爽什麼」。開箱文發布不到2小時，立刻超過2.2萬人按讚，吸引網友爭相轉發。

必勝客表示，「香菜豬血糕五更腸旺比薩」除了保留香菜豬血糕比薩的食材，再新加入豬大腸、豬血，搭配特調的五更醬汁及蒜苗、辣椒來提香，在比薩餅皮上還原經典台式料理「五更腸旺」，限定搭配薄脆餅皮，單點一個大比薩特價399元。

▲「香菜豬血糕五更腸旺比薩」保留香菜豬血糕比薩的食材，再新加入豬大腸、豬血。（圖／取自炎亞綸粉專）
▲「香菜豬血糕五更腸旺比薩」保留香菜豬血糕比薩的食材，再新加入豬大腸、豬血。（圖／取自炎亞綸粉專）

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