陳零九砸44萬買下丹麥地標NFT 「不用想，直接擁有」
歌手陳零九近年因狼人殺遊戲暴紅，演藝事業一路高升，他也開始跨足副業經營成為連續創業家，不只開設飲料店、還創立潮牌，斜槓多重身分。而今年1月他跟隨潮流藝術腳步宣布進駐NFT，推出限量999隻「YOLO Cat」，祭出多項福利、將抽選1名幸運兒獲得「陳零九一年經濟收入的9%」，吸引不少人躍躍欲試，從起始價0.9 ETH一度飆升到8.05 ETH（台幣70萬元）。
3月初陳零九與婁峻碩繼《房間》後再次聯手創作《不想你了》，他在臉書PO文表示：「不想你了… 就算妳是美人魚！這地標我不用想，直接擁有。」引發歌迷和網友熱議，原來陳零九看上丹麥美人魚地標的NFT，緣自希臘神話中以歌聲引誘水手走向死亡的賽蓮（Siren），具有美妙的歌聲和音樂天賦，砸台幣44萬元入手。
不少歌迷粉絲在臉書底下留言：「原來哥有這癖好...喜歡美人魚」、「看來陳零九也被Siren的音樂天賦迷倒了」、「你到底砸了多少錢買NFT！」其實陳零九早在去年就透過IG等社交平台投下震撼彈：「即日起，本人接受任何廠商以虛擬貨幣方式付款。」至於為何競標虛擬店面，陳零九在IG限動上表示：「Yahoo這幾天才公布要開NFT商店，沒想到MetaStore搶先一步。」