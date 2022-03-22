公共財不公737面看板壓制　邁盟成員：公共財從何而來？

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前金新興苓雅區市議員參選人湯詠瑜率先發言表示，記者會現場的背後是全高雄最壯觀最壯闊的黃金看板，長2250公分，寬450公分，就是今天所有新人遇到的公共財。湯詠瑜也表示，市黨部執委會擁有「議員提名席次建議權」「黨員名冊」「黨工的調度」的權力，這也是主委的權力，但自己曾多次看到是黨部的黨工帶著某特定參選人去拜訪地方里長及樁腳。
湯詠瑜認為，市黨部的任何一個公職人員，包括主委，在初選前所應該負責的是黨務機制順利運作，幫任何人助選都非常不妥當，一旦有了起頭，就是撕裂民進黨的開始。湯詠瑜表示自己沒有737面公共財看板，靠的是自己的雙肩、雙腿來獲得選民的認同。
大旗美市議員參選人林慧欣表示，自己是農家子弟，父母親皆務農，對政治不熟悉，沒有長輩們手把手的教我怎麼選舉，靠的是家鄉的愛及熱忱。林慧欣指出，今天在這個選區也看到了大旗美另一個候選人的看板，諸如此類的狀況在其他的地區也在發生，而且都擁有一樣的共通點，就是主委嚴選，主委不主動展現公共性，反而一直指責是因為沒有申請主委助選，難道看板是我們十倍，也是因為大家沒申請嗎？從政者如此詮釋公共性，恐怕讓全民嘲笑民進黨吧？
林慧欣也認為，正是因為「邁盟」沒有派系，因為真正有經驗具專業的人不需要，自然會獲得他人的支持，這段期間包含台南市長黃偉哲、立委林靜儀、蘇巧慧等都特別來到高雄陪「邁盟」成員掃街拜票。
前鎮小港市議員參選人黃彥毓也強調，原本今天「邁盟」也是要進行登記，臨時改行程就是因為部主委、派系領導人、立委，支持的團隊今天也在黨部登記造勢，為了黨內的和諧，盟邁自動調整時間彼此錯開，會再擇期聯合登記。
至於面對記者會後，湧言會成員獲知又前往同樣地點招開記者會一事，邁盟成員們一致認為，這次應該不是「巧遇」了，對於四位參選人的言論表達遺憾，畢竟從頭到尾邁盟所訴求的對象是主委，不太明白為什麼子弟兵要一直出來幫忙說話，這樣只會越抹越黑。