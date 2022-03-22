竟敢用制裁對付我！俄退出和平條約談判 岸田：不能接受
日本先前針對俄烏戰事，對俄羅斯進行制裁，日本首相岸田文雄甚至還親自赴印度，希望印度總理莫迪能配合國際制裁並譴責俄國。對此，俄羅斯外交部21日宣布，退出與日本簽訂二次大戰和平條約的談判，並且凍結雙方與千島群島爭議性領土相關的聯合經濟計畫。俄羅斯此舉引來日本不滿，日本首相岸田文雄更直言俄羅斯的作法「極為不當」，日方絕對無法接受。
綜合日媒報導，俄羅斯外交部21日以「針對日本政府的決定，俄羅斯外交部所做出的對應」為題發表聲明稱，在考慮到日本「公然不友善立場以及傷害我國利益的企圖」之下，認為2國關係已無法進行談判協商，無意繼續與日本的和平條約談判。
對此，日本首相岸田文雄21日在參議院預算委員會中進行譴責，直言「現今局勢全是因為俄羅斯對烏克蘭發動攻擊所致」，岸田認為俄羅斯將後果轉嫁到日俄關係上，是「極為不當的行為」，更對此表達強烈抗議，稱「日方絕對無法接受」。
但岸田同時也強調，在解決領土問題以及簽署和平條約的議題上，日本的立場並沒有改變。
俄羅斯與日本2國因日方稱為北方四島的千島群島4個島嶼主權爭議懸而未決，至今仍未正式終止二戰交戰狀態。但在俄烏戰事爆發之際，日本宣布計畫取消俄國最惠國貿易待遇、對俄國菁英人士資產擴大凍結範圍，並禁止俄國部分產品進口。