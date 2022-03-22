阿美族男赴烏克蘭參戰　外交部：建議出發前先致電來聊聊

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歐江安指出，政府站在保護人民安全的立場，考量目前烏克蘭戰爭局勢動盪，人身安全面臨很大風險，外交部「不鼓勵」國人在這個時候前往烏克蘭。每一個人對自己的生命負責，外交部尊重國人自己所做的人生決定；但是有關人生重大的決定，請國人三思。有需要的國人，可以考慮致電給外交部瞭解烏克蘭當地的情勢。外交部也已多次透過發布旅遊警示、新聞說明等方式，呼籲國人避免前往烏克蘭，在烏克蘭的國人要儘速離境，以避免被戰火波及。
針對援助烏克蘭款項，外交部表示，至22日上午累計捐款達新台幣約7億8,800多萬元（折合美金約2800萬），賑災專戶公開透明，歡迎民眾隨時上網查閱最新累計金額。
外交部於3月7日第一次對波蘭捐款1億新台幣（約350萬美元）。3月15日宣布第二波捐贈，再捐波蘭650萬美元（連同首波捐款波蘭350萬美元，捐款波蘭累計總額達1,000萬美元），另捐贈斯洛伐克150萬美元、匈牙利150萬美元、捷克150萬美元，以及立陶宛50 萬美元。3月15日第二波對五國捐款為1,150萬美元（約新台幣3億2200萬美元）。加總兩波捐款總計1,500萬美元（約新台幣4億2,200萬）。
外交部指出，善款皆透過我國駐各該國代表處轉致駐在國政府，或其指定的賑濟工作執行機構，用於救助其境內的烏克蘭難民。我方已請相關機構依透明、公開原則儘速辦理，事畢提供成果報告以昭徵信。我國駐歐相關館處積極接洽協調中。
外交部指出，自3月7日至3月18日，開放接受民間捐贈20類物品及14類藥品的物資，並已於3月18日下午5點結束。經清點分類整理好的物資，箱數超過2萬箱（20,465箱），總重量超過200噸。17日已先啟運第一批約5.5噸的物資；後續物資將以DHL運送，每天約10噸的運量分批送往斯洛伐克、波蘭等其他收容難民的國家，協助烏克難人民度過難關。