炎亞綸已讀不回小學同學　還轟他「屁話太多」

2022大港開唱即將於本週末 於高雄駁二藝術特區登場，今年融括各式特色卡司如美秀集團ft.盧廣仲、滅火器ft.楊烈、毀容姐妹會ft.蔡閨，近期藝人陸續展開練團行程，如上周碰面練團的炎亞綸與血肉果汁機，以及本週碰面彩排的蔡閨與毀容姐妹會等。
炎亞綸與血肉果汁機於上週碰面練團，炎亞綸笑說，當初知道血肉果汁機是因為聽到陳珊妮老師推薦説「血肉超屌」，得知這次會跟血肉果汁機一起表演，不但加了團員IG，也在網路上看了許多血肉果汁機的表演「做功課」，感受到血肉的魅力。值得一提的是，炎亞綸與血肉果汁機的貝斯手金毛是小學同學，當初在相見歡前只有金毛知道此事，自我介紹時突然迸出本名，讓炎亞綸嚇翻，直說：「怎麼是你！」金毛也爆料說，自己玩的另一個樂團康士坦的變化球原本也想找炎亞綸當嘉賓，他在群組裡問居然被炎亞綸已讀不回，讓炎亞綸氣憤說道：「是群組裡屁話太多好嗎！」更反駁說道：「你還不是沒來同學會！」老同學互虧的情況讓眾人笑翻。
被大港封為開運女神的蔡閨，也於本週與合作樂團－毀容姐妹會於台北Debbie’s Room練團室見面練團，下午時分蔡閨特地頂著招牌「刺蝟頭」髮型現身，雖然兩邊才第一次見面，練團起來卻默契十足。彩排一次便完成了全數內容，讓蔡閨十分吃驚的說：「他們真的很認真努力，不輸我之前合作的資深樂手們耶！音樂搭的好完美、真的很感動！」更主動邀約毀容姐妹會下次繼續合作，而說到大港開唱當天的造型，毀容姐妹會主唱啟芃則驕傲說：「我早就準備好戰袍了！會穿水鑽透明禮服美翻大家。」