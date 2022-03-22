疫後消費行為大改變！民眾開始愛囤貨　沒「這款」不安心

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健康餐點成長逾3成
因應防疫規範加上戴口罩運動不適，讓過往會定期運動的消費者被迫改變習慣，改為透過飲食控制或宅家自煮來維持體態。 foodpanda 觀察發現，解封後「健康餐點」的訂單量相較於疫情期間成長逾3成，進而吸引更多店家加入販售健康餐點的行列，上架的店家數成長逾4成。
冷凍食材囤貨數量3級跳
生鮮雜貨訂單在三級警戒期間，相比疫情前成長超過6成！在解封後，仍有逾五成成長。而在人氣商品為「冷凍食品類」，包含湯底、肉品、冷凍水餃等品項銷量為疫情前的3倍以上。因為面對疫情的不確定性，消費者選擇能夠久藏且方便烹調的品項，做好囤貨長期對抗疫情的準備。
訂閱制、外帶自取雙雙倍數成長
foodpanda 於 2021 年推出 pandapro 訂閱制服務後，於疫情期間有超過2倍以上成長。此外，即使疫情解封開放內用，foodpanda 發現「外帶自取」服務仍成長2倍以上，顯見宅家用餐已成習慣，利用平台外帶自取服務將餐點帶回家享用的安心感成重點。
趨勢二：雲端餐廳蓬勃發展
雲端餐廳數量成長近8成
消費者減少餐廳內用頻率，店家選擇開設「雲端餐廳」減少內用所需的場地、設備與外場人力成本，專注服務外送及外帶消費者。 雲端餐廳店家數量成長近8成，包含瓦城集團、Just Kitchen 等許多知名餐飲品牌亦加入「雲端戰場」。
外送挑戰餐廳營運模式 選址、餐點大不同
外送服務使店家選址更為彈性，不再侷限於傳統的店面金三角，可轉而選擇城市蛋白區以降低店租成本。而餐點種類也發展出新形態，過往無法外送、外帶的餐廳或餐酒館亦紛紛推出外帶餐盒或個人化餐點，包含燒烤店或高級飯店推出精緻便當等。此外，店家也發現部份客源來自外送平台，選擇將宣傳資源從實體促銷轉至外送平台，讓自身店家獲取更多曝光機會。
趨勢三： 邁向整合式外送平台
「充電線材」成長超過3倍以上
疫情讓消費者更加依賴外送服務，foodpanda 是全台唯一同時與四大超商（統一超商、全家、萊爾富、OK）、兩大藥妝通路（屈臣氏、康是美）合作的外送平台，去年起亦陸續與美廉社、全聯福利中心合作，滿足消費者的日常需求。foodpanda 觀察近一年訂單數據，發現文具用品、寵物用品、保健營養品等類別均翻倍成長。而3C 產品類訂單近1年更成長超過3倍以上，其中又以「充電線材」銷量表現最為突出。
打入婆媽市場
foodpanda 於 2021 年啟動台北市傳統市場外送服務，與多間傳統市場合作外送各式生鮮食材，成功跨足婆媽經濟，讓這群過去習慣自己出門，不曾使用過外送平台的消費者，能夠透過 foodpanda 「迺菜市」。