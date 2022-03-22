韓妞最愛台灣歐巴出爐！他超越許光漢 受封「國民初戀」
台灣日常生活深受韓流影響，一個個韓劇男神，滿足了迷妹的精神糧食，其實偶像劇文化盛行多年的台灣，歷年來也透過校園電影和戲劇作品，讓韓妞們迷上台灣歐巴，在韓國網友票選的「最愛台灣男演員」榜單中，由《我們不能是朋友》的劉以豪奪冠，憑著治癒的酒窩笑容，劉以豪被譽為台灣的「國民初戀」。
王大陸憑《我的少女時代》拿下第五名，壞壞又深情的模樣迷倒許多少女。第四名的柯震東，因為《那些年，我們一起追的女孩》在韓國爆紅，被譽為「控制初戀記憶的青春浪漫男主角」，第三名是以《想見你》征服觀眾的許光漢，韓國粉絲為了他死守金鐘獎直播，用韓文洗版幫許光漢集氣，受歡迎的程度非同凡響。而第二名是亞洲天王周杰倫，由他自導自演的《不能說的秘密》，是韓國人心目中的台灣愛情電影經典之一。
第一名是被譽為台灣「國民初戀」的劉以豪，最早他以《我可能不會愛你》的花椰菜頭「趙美男」嶄露頭角，2013年他開通IG，韓國粉絲為他辦粉絲團，一張張帥照在韓國論壇流竄，累積一票支持者，享有高人氣的劉以豪，還曾受邀參加韓國育兒節目《我的超人爸爸》，後來又主演翻拍韓國電影的《比悲傷更悲傷的故事》，以及和李昇基合作Netflix綜藝節目《Twogether》，知名度更上一層樓。