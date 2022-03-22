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韓妞最愛台灣歐巴出爐！他超越許光漢　受封「國民初戀」

▲許光漢在韓國人氣超高。（圖／愛最大慈善光協會）
▲許光漢在韓國人氣超高。（圖／愛最大慈善光協會）

記者羅凌筠/綜合報導

2022-03-22 14:30:00

台灣日常生活深受韓流影響，一個個韓劇男神，滿足了迷妹的精神糧食，其實偶像劇文化盛行多年的台灣，歷年來也透過校園電影和戲劇作品，讓韓妞們迷上台灣歐巴，在韓國網友票選的「最愛台灣男演員」榜單中，由《我們不能是朋友》的劉以豪奪冠，憑著治癒的酒窩笑容，劉以豪被譽為台灣的「國民初戀」。

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▲華聯國際發聲明堅稱持有《我的少女時代》續集著作權。（圖／《我的少女時代》臉書）
▲王大陸（右）憑《我的少女時代》爆紅。（圖／《我的少女時代》臉書）
▲以下三個從動物身上也觀察得到的明顯行為特徵，可以給因曖昧受盡委屈的迷惘男女一個參考方向。（圖／截自《那些年，我們一起追的女孩》官方臉書）
▲柯震東（右）在《那些年，我們一起追的女孩》表演亮眼。（圖／截自《那些年，我們一起追的女孩》官方臉書）
王大陸憑《我的少女時代》拿下第五名，壞壞又深情的模樣迷倒許多少女。第四名的柯震東，因為《那些年，我們一起追的女孩》在韓國爆紅，被譽為「控制初戀記憶的青春浪漫男主角」，第三名是以《想見你》征服觀眾的許光漢，韓國粉絲為了他死守金鐘獎直播，用韓文洗版幫許光漢集氣，受歡迎的程度非同凡響。而第二名是亞洲天王周杰倫，由他自導自演的《不能說的秘密》，是韓國人心目中的台灣愛情電影經典之一。

▲周杰倫是亞洲天王。（圖 / 周杰倫IG）
▲周杰倫人氣屹立不搖。（圖 / 周杰倫IG）
第一名是被譽為台灣「國民初戀」的劉以豪，最早他以《我可能不會愛你》的花椰菜頭「趙美男」嶄露頭角，2013年他開通IG，韓國粉絲為他辦粉絲團，一張張帥照在韓國論壇流竄，累積一票支持者，享有高人氣的劉以豪，還曾受邀參加韓國育兒節目《我的超人爸爸》，後來又主演翻拍韓國電影的《比悲傷更悲傷的故事》，以及和李昇基合作Netflix綜藝節目《Twogether》，知名度更上一層樓。

▲劉以豪自嘲MV中扮清潔工。（圖／八大提供）
▲劉以豪招牌酒窩笑容融化不少女孩。（圖／八大提供）

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