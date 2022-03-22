網羅菲律賓影史46部經典奇作！台灣國際紀錄片影展曝片單

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追尋身分作為創作核心
與台灣同為經歷殖民的島嶼，菲律賓先後受到西班牙與美國統治，宗教信仰兼容伊斯蘭教、天主教、基督教等，身分認同與國族記憶遂成為影像創作者的重要題材。如《邦塔頌歌》（Bontoc Eulogy, 1995）的菲籍導演自幼移民美國，為了追索對故土的記憶，他揉雜檔案影像、場景重現與半虛構敘事，重塑1904年菲律賓先人被視作展品送去參加美國博覽會的最後旅程；入圍坎城影展一種注目單元的《獨立幻夢》（Independencia, 2009）以顛覆風格和口述傳說，描述菲人反覆面臨殖民勢力而被迫逃入山林的旅程；《摘取一朵花》（To Pick a Flower, 2021）勾勒人與自然之間的關係演變，更針砭自然資源被殖民帝國商品化的傷害。
而2010年TDF焦點影人奇拉．塔西米克的大師經典《為什麼彩虹的中間是黃色》（Why is Yellow the Middle of the Rainbow?, 1994）則舉重若輕，利用彩虹隱喻菲律賓的變化，結合家庭影像、日記體、自傳敘事、檔案影像，透過家庭問答，反思個人與國家、歷史、民族的關係，闡釋第三世界電影的新意。短片《殖民繪影》（Ars Colonia, 2011）、《白色的孩子》（Anak Araw, 2012）、《菲鳥遷徙觀察日誌》（A child dies, a child plays, a woman is born, a woman dies, a bird arrives, a bird flies off, 2020）亦透過轉化的手法處理身分認同議題，深刻值得一看。
紀錄片批判現實的多重光譜
馬可仕極權政府在1986年垮台，面對1980年代末期追求自由民主的浪潮席捲，創作者開始以影像作為行動，拿起攝影機批判政治與社會，揭發諸多不義。宛若台灣「綠色小組」的菲律賓行動派媒體組織「亞洲視野」（Asia Visions）拍攝的《鐵獄之外》（Beyond the Walls of Prison, 1987），訪問在馬可仕獨裁政權時遭受牢獄之災的許多政治犯，他們希望重新回到社會持續追求社會正義；菲國首部描繪男同志舞孃的紀錄片《奧利佛》（Oliver, 1983）藉由情慾流動對比壓抑的社會氛圍，反映出馬可仕統治下，身體和社會的蠢蠢欲動。
此外，最為台灣觀眾熟知的名導拉夫．迪亞茲，今年影展選映他記錄2013年海燕颱風災後景況的《颶風之子，第一章》（Storm Children, Book One, 2014），以其代表性的黑白長鏡頭攝影，走過都市到鄉村，捕捉成長中的孩童群像；《摯愛的湯都》（Tondo, Beloved, 2011）細微觀察馬尼拉西北方的港口湯都，當地人口密度在全世界居次卻極端貧窮，與繁盛的國際貿易形成明顯落差，寓示菲律賓面臨的困境；《美國佬與他的後宮》（Kano: An American and His Harem, 2010）描述越戰退役美國軍人在菲律賓貧窮鄉村建立起後宮，與百位留宿女性夜夜笙歌，即使菲律賓不再是美國殖民地，但美國的文明和慾望依舊肆虐這塊土地。
從邊緣回看中心
幅員廣大的菲律賓素有「千島之國」稱號，境內原住民族更為數眾多，今年TIDF透過選片，凸顯菲國地理與民族的歧異性，跳脫以馬尼拉為中心的單一觀點。《世界盡頭之島》（The Island at the End of the World, 2004）探尋菲律賓最北端的伊巴雅島文明，以及和自身文化的共通之處；《祈願真理之歌》（Basal Banar-Sacred Ritual of Truth, 2002）則記錄生長在馬尼拉的原住民導演回到家鄉巴拉望島，向耆老巫師學習自身文化，然而面對國際企業的開發進逼，族人被迫放棄樹林土地，原有的生活型態也不斷瓦解。
阿嘉妮・阿盧帕克（Adjani ARUMPAC）享譽國際的《戰爭是件溫柔事》（War Is a Tender Thing, 2013），將觀眾帶到菲律賓南方的民答那峨島，藉私密的視角凝視家族個人史與故鄉殖民移墾的歷史，更藉此呈現當地穆斯林及基督徒之間的複雜情結，以及雙方衝突的根源。雖然取景的位置處於邊緣，卻刻劃出整個菲律賓的歷史傷痕。
獨立創作百花齊放
1970至1980年代，德國歌德學院在菲律賓引入歐洲獨立影像創作觀念，加上電影工作者福利基金會（Mowelfund）成立的電影學院扎根教育，共同掀起實驗影像創作風潮，也催生許多電影創作社群。本屆影展除了網羅不同世代電影創作社群的代表作，更將放映獨立電影與實驗電影先鋒羅克斯李（Roxlee）未曾在台灣曝光的電影，包括早期生猛鮮活的動畫和社會喜劇，例如《影像亂入》（Inserts, 1985）、《無腦人／口水／光學遊戲》（SPIT/OPTIK, 1988）、《ABCD》（1985）等作品，運用動畫、拼貼檔案及底片影像等實驗手法，諷刺菲律賓社會議題；而《我叔叔要出嫁》（Tito's Wedding, 1993）和《飛不出去的菲律賓男孩》（Cesar Asar, 1999）則以黑色喜劇的形式嘲弄菲人對美國的依賴。
除了實體放映，今年TIDF亦將舉辦線上論壇「表述真實：菲律賓紀錄片的內與外」、「個人抉擇，群起行動：菲律賓的政治紀錄片與行動派媒體」，更規劃了線上放映，精選菲律賓行動派媒體組織的紀實作品，期待能讓觀眾更完整地了解菲律賓紀錄片創作的政治歷史脈絡，並點出菲國自馬可仕時期至杜特蒂時代的社會動盪。
第13屆台灣國際紀錄片影展將於5月6日至5月15日在國家電影及視聽文化中心、台北京站威秀影城、光點華山電影館、臺灣當代文化實驗場C-LAB盛大舉行，蒐羅國內外近180部精采紀錄片，期待以多元豐富的內容，拓寬觀眾對紀錄片的想像。更多節目內容將陸續公布，詳情請密切關注TIDF官方網站、Facebook專頁及Instagram。