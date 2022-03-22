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立院25日處理18歲公民權　下周蘇揆303專案報告

▲18歲公民權將納入周五（25日）立院會討論事項議程。（資料圖／記者王敏旭攝）
▲18歲公民權將納入周五（25日）立院會討論事項議程。（資料圖／記者王敏旭攝）

記者王敏旭／台北報導

2022-03-22 14:23:50

立法院今（22）日召開程序委員會，會中通過中華民國憲法增修條文增訂第一條之一條文草案，也就是所謂的18歲公民權，將納入周五（25日）立院會討論事項議程；另外下周二（29日）行政院長蘇貞昌將提出0303興達電廠專案報告並備質詢。

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民進黨立委林楚茵代表民進黨團在程序委員會率先發言並遞案。林楚茵指出，25日僅列討論事項，中華民國憲法增修條文增訂第一條之一條文草案；29日邀請蘇貞昌率同相關部會首長列席，提出有關0303興達電廠事故致全台停電的專案報告並備質詢。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗表示，修憲前提朝野必須有共識，修憲門檻必須經3/4立法委員出席，並有3/4委員同意才可以提出憲法修正案讓全民複決。但過去修憲過程中，民進黨基於自己政治考慮，沒有尊重國民黨與各界意見。

曾銘宗說，民進黨在修憲過程打假球，沒有真心把18歲公民權納入修憲範圍，國民黨支持18歲公民權入憲，但也希望將動保權、環保權也納入這次修憲。過去曾考慮過讓18歲公民權先走，但最後評估過去民進黨紀錄太差，才希望一併修憲比較合適。

國民黨立委李德維說，18歲公民權出立法院後，還必須經過估公民複決，965萬票是很高門檻，單一議題是否能吸引這麼多人來通過複決，是非常大的問題，否則輕率出立法院，最後公民複決未獲同意，某程度是對立法院提修正案的打臉。

時代力量黨團總召邱顯智指出，修憲提案不應該再拖，這涉及到時程問題，若公民複決來不及跟大選一起舉辦，就沒辦法通過高門檻。朝野各黨應該是有共識，我國20歲才能實施公民權，已經落後世界上主要國家太久。

程序委員會召委、立委管碧玲表示，已經過徵詢各黨團意見，已同意25日僅列討論事項，中華民國憲法增修條文增訂第一條之一條文草案；29日則要求蘇貞昌提出專案報告。

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