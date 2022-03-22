COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

關懷外籍生！苗栗移民署前進校園宣導台灣法令

▲苗栗縣專勤隊向外籍生宣導如何防制人口販運的發生，避免成為勞力剝削、性剝削及器官摘取等犯罪的被（加）害人。（圖／移民署提供）
▲苗栗縣專勤隊向外籍生宣導如何防制人口販運的發生，避免成為勞力剝削、性剝削及器官摘取等犯罪的被（加）害人。（圖／移民署提供）

記者賴正琳/綜合報導

2022-03-22 14:32:31

《四方報》報導，為了讓外籍生在台灣能有安全和舒適的生活，移民署中區事務大隊苗栗縣服務站與專勤隊於本（3）月 21 日至苗栗縣育達科技大學，面對面傾聽外籍學生遇到的居留問題，提供解決建議，同時也向學生宣導就學工作時如何避免成為人口販運的被害人，強化其人身安全及自我保護能力。 尤其適逢 3 月開學季，不少學生利用課餘時間打工貼補學費與生活費，特別提醒外籍生在台居留權益與工作安全認知。

我是廣告 請繼續往下閱讀
這次活動吸引 52 名越南籍學生參加，學生們特別關注在台生活期間應注意的法令。苗栗縣服務站提醒，外籍生居留證延期申請已全面改由線上辦理，學生應在居留證屆期前辦理展延。同時若有工作或工讀需求，應先向勞動部申請工作許可，才可受僱工作。

苗栗縣專勤隊向外籍生宣導如何防制人口販運的發生，避免成為勞力剝削、性剝削及器官摘取等犯罪的被（加）害人。更提醒學生，若身體有遭受暴力或被虐待之跡象、身分證明或旅行文件被扣留、人身自由遭限制，無法任意離開或出入均有他人陪同，也無法任意與他人通訊，接受司法警察人員詢問之證詞明顯被人教導、薪資或性交易所得遭到不當剋扣等，皆是人口販運的特徵。

今年初剛到台灣就學的越南籍學生竇氏利說，移民署的宣導內容非常實用，讓她在需要協助的時候，可以很快獲得解決，面對未來在臺灣的生活更有信心了。移民署苗栗縣服務站站主任兼專勤隊代理隊長張金順表示，移民署苗栗縣服務站及專勤隊不定期會至校園舉行宣導座談，除了希望可以面對面實際了解外籍生在台所面對的問題，適時給予協助解決外，並希望透過這類宣導，讓外籍生可以更快適應在台生活，安心在台求學，完成學業。也希望透過諮詢服務，讓在臺的外籍人士能多一份安全感，並感受到關懷。

「外來人士在台生活諮詢服務熱線」，自今（111）年 3 月 1 日改碼為「1990」專線，3 月 1 日起至 6 月 30 日止，原號 0800-024-111 及 1990 雙軌並行宣導期，同（111）年 7 月 1 日起將停用 0800 號碼。「1990 馬上幫您」提供中文、英語、日語、越南語、印尼語、泰語及柬埔寨語等 7 種語言即時諮詢服務，包括居停留法令、入出境、通譯服務、社會福利、醫療衛生、稅務與交通等生活相關問題。


網羅菲律賓影史46部經典奇作！台灣國際紀錄片影展曝片單

越南恐怖片《祖怨》將上映　名導坦言曾被鬼壓床

緬甸4月17日重啟觀光　軍政府盼經濟回穩

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

注意啦！若義務役役期延長至1年或10個月，您支持嗎？

支持
不支持
81.23%18.77%
2022-03-14-2022-03-22
盤點以下經典「真愛紀錄片」哪一對男女主角的緣分，最讓你深刻難忘？

盤點以下經典「真愛紀錄片」哪一對男女主角的緣分，最讓你深刻難忘？

繼續作答
即時
推薦閱讀