關懷外籍生！苗栗移民署前進校園宣導台灣法令

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苗栗縣專勤隊向外籍生宣導如何防制人口販運的發生，避免成為勞力剝削、性剝削及器官摘取等犯罪的被（加）害人。更提醒學生，若身體有遭受暴力或被虐待之跡象、身分證明或旅行文件被扣留、人身自由遭限制，無法任意離開或出入均有他人陪同，也無法任意與他人通訊，接受司法警察人員詢問之證詞明顯被人教導、薪資或性交易所得遭到不當剋扣等，皆是人口販運的特徵。
今年初剛到台灣就學的越南籍學生竇氏利說，移民署的宣導內容非常實用，讓她在需要協助的時候，可以很快獲得解決，面對未來在臺灣的生活更有信心了。移民署苗栗縣服務站站主任兼專勤隊代理隊長張金順表示，移民署苗栗縣服務站及專勤隊不定期會至校園舉行宣導座談，除了希望可以面對面實際了解外籍生在台所面對的問題，適時給予協助解決外，並希望透過這類宣導，讓外籍生可以更快適應在台生活，安心在台求學，完成學業。也希望透過諮詢服務，讓在臺的外籍人士能多一份安全感，並感受到關懷。
「外來人士在台生活諮詢服務熱線」，自今（111）年 3 月 1 日改碼為「1990」專線，3 月 1 日起至 6 月 30 日止，原號 0800-024-111 及 1990 雙軌並行宣導期，同（111）年 7 月 1 日起將停用 0800 號碼。「1990 馬上幫您」提供中文、英語、日語、越南語、印尼語、泰語及柬埔寨語等 7 種語言即時諮詢服務，包括居停留法令、入出境、通譯服務、社會福利、醫療衛生、稅務與交通等生活相關問題。