白天沒雨騙你的！魔王「華南雲雨區」今晚到　全台轉濕冷

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趙竑表示，週五到週六（3/26）白天，中南部平地恢復多雲到晴，僅剩北部及東半部地區、中南部山區仍有局部短暫陣雨。不過好天氣維持並不久，週六又有另一道鋒面逐漸接近，鋒面前緣帶來不穩定帶影響下，北部地區可能有局部短暫雷陣雨，午後中部及東半部地區、南部山區也有局部短暫雷陣雨。週日（3/27）南下通過，各地又會轉為有短暫雷陣雨的天氣，緊接著華南雲雨區又會報到，雨勢類似這段期間又會變成綿綿細雨的類型。「整體而言，未來一週天氣大約2~3天會有一波系統移入影響，中間空檔時間並不多。」
至於氣溫方面，從今天白天開始就陸續開始降溫，清晨最低溫落在新北富貴角只有13.7度。氣象局預估，今晚到週三各地明顯偏涼，加上降雨的關係，北台灣整天氣溫僅攝氏15到19度，局部地區甚至不排除出現攝氏13到14度的低溫，整體而言感受相當偏冷。中部地區白天高溫仍有攝氏21到26，低溫約攝氏17度左右，南部地區高溫約攝氏27到29度，低溫約攝氏19度，日夜溫差稍大；東部地區氣溫約攝氏19到23度。預計週四白天之後溫度可望稍微回升一些，週五東北季風減弱，西半部地區高溫可回升至攝氏的27度左右。
彭啟明提醒，目前這波天氣系統影響才是剛開始，鋒面的後半段仍在福建附近，預期會以滯留鋒的形式，逐漸往南移接近台灣，並且滯留大約2到3天。週三清晨通過台灣時，中部以北可能陸續有較大雨勢出現，可能有陣雨或雷雨，會持續到明天白天，中南部或東半部不是主要鋒面影響區域，但仍有短暫陣雨或雷陣雨發生機會。這波的溫度最低溫會在周三，預期清晨北部都會可能跌到16度上下，空曠地區13-14度，感受降溫就會很明顯。
彭啟明表示，第二波鋒面會在週六晚上接近，預期鋒面前緣的低壓系統接近，鋒面逐漸通過，各地將再度轉為不穩定，有陣雨或雷雨的天氣，而且雨勢可能較大，全台都有機會，預期降雨不穩定會持續到下週二。換句話說，未來超過一周，甚至可能到十天都將會是容易有雨的天氣，溫度上也配合鋒面及東北風的位置而有波動，天氣型態也明顯潮濕，請民眾要留意。