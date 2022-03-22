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白天沒雨騙你的！魔王「華南雲雨區」今晚到　全台轉濕冷

▲今天白天各地雨停轉多雲的天氣，但氣象局提醒，入夜後到週四受到東北季風及華南雲雨區影響，全台各地都有短暫雨，天氣也會明顯轉濕冷型態。（圖／張勵德攝）
▲今天白天各地雨停轉多雲的天氣，但氣象局提醒，入夜後到週四受到東北季風及華南雲雨區影響，全台各地都有短暫雨，天氣也會明顯轉濕冷型態。（圖／張勵德攝）

記者張勵德/綜合報導

2022-03-22 16:00:00

別被今（22）日上午沒有下雨的天氣給騙了！今天清晨鋒面通過，北台灣陸續都出現短暫陣雨，局部地區雨勢還不小，不過上午鋒面通過之後，台灣附近轉為偏東北風的環境，各地都出現降雨的空檔，不過中央氣象局提醒，今晚開始到週四（3/24）受到東北季風及華南雲雨區東移影響，全台各地都會轉為有短暫雨的天氣，尤其北部地區及中南部山區可能有局部大雨發生，請民眾出門務必要攜帶雨具備用。天氣風險管理公司總經理彭啟明更提醒，未來一週、甚至10天內都會是容易有雨的天氣，且氣溫會有顯著波動，濕冷感受會很明顯，年長者要注意健康狀況。

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▲氣象局預估，週四之前各地氣溫下滑、雨勢明顯，民眾務必要做好保暖準備，出門記得攜帶雨具。（圖／中央氣象局提供）
▲氣象局預估，週四之前各地氣溫下滑、雨勢明顯，民眾務必要做好保暖準備，出門記得攜帶雨具。（圖／中央氣象局提供）
氣象局預報員趙竑指出，今天白天只能算是這波鋒面影響的空檔，入夜後各地雨勢會轉趨明顯，尤其華南雲雨區影響的狀況下，雖沒有明顯的短時強降雨出現，但中部以北降雨時間長，迎風面的北部及中南部山區持續性降雨下容易有大雨出現。預期到週四下半天中南部及東半部地區雨勢才會逐漸趨緩，而北台灣降雨則要等到週五（3/25）白天之後才會緩和下來。

趙竑表示，週五到週六（3/26）白天，中南部平地恢復多雲到晴，僅剩北部及東半部地區、中南部山區仍有局部短暫陣雨。不過好天氣維持並不久，週六又有另一道鋒面逐漸接近，鋒面前緣帶來不穩定帶影響下，北部地區可能有局部短暫雷陣雨，午後中部及東半部地區、南部山區也有局部短暫雷陣雨。週日（3/27）南下通過，各地又會轉為有短暫雷陣雨的天氣，緊接著華南雲雨區又會報到，雨勢類似這段期間又會變成綿綿細雨的類型。「整體而言，未來一週天氣大約2~3天會有一波系統移入影響，中間空檔時間並不多。」

至於氣溫方面，從今天白天開始就陸續開始降溫，清晨最低溫落在新北富貴角只有13.7度。氣象局預估，今晚到週三各地明顯偏涼，加上降雨的關係，北台灣整天氣溫僅攝氏15到19度，局部地區甚至不排除出現攝氏13到14度的低溫，整體而言感受相當偏冷。中部地區白天高溫仍有攝氏21到26，低溫約攝氏17度左右，南部地區高溫約攝氏27到29度，低溫約攝氏19度，日夜溫差稍大；東部地區氣溫約攝氏19到23度。預計週四白天之後溫度可望稍微回升一些，週五東北季風減弱，西半部地區高溫可回升至攝氏的27度左右。

彭啟明提醒，目前這波天氣系統影響才是剛開始，鋒面的後半段仍在福建附近，預期會以滯留鋒的形式，逐漸往南移接近台灣，並且滯留大約2到3天。週三清晨通過台灣時，中部以北可能陸續有較大雨勢出現，可能有陣雨或雷雨，會持續到明天白天，中南部或東半部不是主要鋒面影響區域，但仍有短暫陣雨或雷陣雨發生機會。這波的溫度最低溫會在周三，預期清晨北部都會可能跌到16度上下，空曠地區13-14度，感受降溫就會很明顯。

彭啟明表示，第二波鋒面會在週六晚上接近，預期鋒面前緣的低壓系統接近，鋒面逐漸通過，各地將再度轉為不穩定，有陣雨或雷雨的天氣，而且雨勢可能較大，全台都有機會，預期降雨不穩定會持續到下週二。換句話說，未來超過一周，甚至可能到十天都將會是容易有雨的天氣，溫度上也配合鋒面及東北風的位置而有波動，天氣型態也明顯潮濕，請民眾要留意。

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