教育部編7國母語教材　助新住民語言與文化傳承

台灣是一個族群多元性相當高的寶島，新住民人口逾57萬人，為了幫助廣大新住民能夠將母語順利傳承給下一代，教育部耗時5年，完成涵蓋東南亞7國共30本的新住民語家庭母語教材，並於今（22）日舉辦成果發表會，民眾可免費上網使用教材電子書。國立嘉義大學幼兒教育系教授兼計劃主持人葉郁菁表示，這套教材不只是文化共享，更重要的是讓新住民家長對子女的愛的傳承。
這套教材涵蓋了包括越南、印尼、菲律賓、馬來西亞、緬甸、柬埔寨、泰國等7國語言，內容豐富，也反映台灣東南亞新住民國籍的多元性。教育部終身教育司司長李毓娟表示，台灣作為多語言、多民族的國家，新住民已經是台灣重要的一份子，現在12年國教中，也已將新住民語納入國中、小的必修課程；因此，教育部特別委請嘉義大學編纂該教材，鼓勵新住民家長與子女共讀。
葉郁菁說明，為使更符合家庭親子對話使用，教材採取繪本形式，並邀請專業的繪本插畫家進行插圖繪稿；第一套教材主要以生活化的對話為主；第二套更加深教材內容，並參照幼兒園教保活動課程大綱的六大領域進行編輯；第三套教材所選用故事則包含人際關係、獨立自主、想像創造、關懷和家庭生活等五項主題，逐步加深語彙、故事內容篇幅，同時融入多元文化，期以擴展新住民子女的文化理解和認同。
葉郁菁進一步表示，家庭是母語學習的最佳場域，家長更是孩子最棒的母語啟蒙老師，新住民家長若以不熟悉的中文與子女對話，不僅語句短且詞彙多樣性也不足，反而會限制了孩子的語言詞彙發展；因此，鼓勵新住民家長使用自己熟悉的新住民語和子女互動，除了可以增加新住民家長語言表達的自信心，同時孩子也會因為豐富的語彙刺激，提升其語言理解和表達能力。
葉郁菁強調，這套繪本帶給家庭的影響，不只是文化共享，更是新住民語子女愛的傳承。