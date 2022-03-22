陪登記！立院女神賴品妤挺幕僚世代 盼新系5席初選過關
新系立委吳思瑤、沈發惠及賴品妤今（22）日陪同新北市議員陳文治、戴瑋姍、張錦豪，及爭取民進黨提名的林秉宥、顏蔚慈，前往民進黨新北市黨部辦理初選登記；吳思瑤懇請大家支持扎實有經驗的幕僚世代，讓新觀念能融入傳統的政治，帶來不一樣的改變。
被公督盟評鑑優秀立委的吳思瑤、沈發惠、賴品妤，今日共同推薦5位新北最強戰力，分別為經驗豐富且基層服務有口皆碑的陳文治，及過去3年多在議會的表現優異的戴瑋姍與張錦豪3位尋求連任的議員；此外，三重、蘆洲區的顏蔚慈與五股、泰山、林口區的林秉宥2位新人，他們同樣都具有專業與經驗，絕對是市民最好的選擇。
反侯大將戴瑋姍回憶說，4年前到板橋時，沒有豐厚資源，也沒有樁腳帶路，但靠著自己的雙腳走遍大街小巷爭取認同，為讓新北市持續進步，他4年來認真監督市政，相信板橋的市民都看得到她的努力；而新人顏蔚慈、林秉宥同樣是助理出身，有能力、有戰力，希望大家能夠一起打拼，讓新北市議會能再添2席新戰力。
甫才喜獲千金的林秉宥表示，自己跟許多新北市的鄉親一樣，從南部離鄉背井來北部打拚，最後在新北市落地生根，看著新北市的快速發展與變化，身為3個小孩的父親，心中感觸相當多，每天都在思考如何讓新北更好，讓台灣更好；期許自己超過10年的幕僚經驗，及最深入在地耕耘的努力方式，能在五股、泰山、林口的初選脫穎而出。
桃園市政府前青年局長顏蔚慈強調，過去將近八年都在桃園市政府服務，也期許自己年輕、女性的特質，能為地方帶來改變；從去年宣布參選以來，深知自己是選區內最年輕、也是唯一的新人，因此只有加倍地勤奮，才能讓大家更認識自己，從站路口、捷運站、掃市場，把握任何機會接觸人群，向鄉親們介紹自己、宣傳自己的理念。
吳思瑤、沈發惠、賴品妤補充，3人都在年輕時就投入公共事務，因為年輕時的歷練與扎實政治經驗，讓她們在進入國會殿堂後，都能展現出專業問政的一面，而今日所推薦的陳文治、張錦豪、戴瑋姍、林秉宥、顏蔚慈，絕對是市民最好的選擇；隨後大家一起高喊「新北五夠力、五席一起拚」，期待在下個月開始的民進黨黨內電話初選民調，都可順利地過關。