影／印尼移工拍片變網紅　香港網友反應兩極

《四方報》報導，對於移工來說，高工時和低薪資已是常態，有一名居住於香港的印尼籍看護 contrinx ，用流利的廣東話拍成影片，希望能讓雇主反思提供給看護的工作待遇。她開設個人頻道「contrinx's fansclub」，並陸續更新影片，因此變成網紅。然而香港人對於她的言行舉止，則反應兩極，引起很大的熱議。
在爆紅的影片中，她一邊吃飯、一邊說著：「有錢了不起嗎？你現在請外傭，請得到嗎？你知道外傭也是人嗎？」引起部分網友批評她講話傲慢和囂張，而另一部分網友則稱讚她論述清晰、口才很好。
眼見影片引爆話題，Contrinx隨後發佈英文版回應文，她表示自己是幸運的一人，影片內容並不是針對自己的僱主，而是看到不少同樣離鄉背井的同胞受到不好的待遇，每天面對龐大的工作量、僱主的挑剔，甚至沒有良好的住宿環境及食物，因此有感而發，同時對自己的短片給目前的僱主帶來麻煩感到抱歉，並提及現在的雇主對她相當尊重。
Contrinx已當外籍看護20年，精通印尼語、英語和廣東話。Contrinx在最新的影片中以自身例子展現僱主與外傭其實可以保持長遠的友好關係。她表示自己和服務了6年的新加坡僱主家庭關係親密，甚至對方在2017年12月特地從新加坡飛到香港探望她，讓她相當珍惜這段情誼。同時她也指出，自己並沒有傲慢或囂張的意思，只是希望部份僱主能夠將心比心，把外籍看護當成人看待。