和平院區護理師確診Ct值僅11 柯文哲：社區有不明感染源
新冠肺炎疫情在台灣逐漸趨緩，不過台北市的部分，不只聯合醫院和平院區傳出有護理師確診，Ct值僅只有11外，今（22）日在台北市南港展覽館舉辦的台北智慧城市展，也有一名外籍來賓確診。對此台北市長柯文哲今日受訪時，表示周邊國家感染嚴重，讓他有點擔憂，更強調「和平護理師的感染，就是告訴我們社區裡又有不明感染源。」
針對台北市疫情狀況，副市長黃珊珊上午受訪時表示，智慧城市展的外賓團，當他們來台後，有派遣聯合醫院去做採檢，的確是發現了一位Ct值35的確診者，因此同團的8人已經全數進行居家隔離，也確定不會參與這次活動。記者也追問，展覽是否會因為有確診者而有所調整？對此黃珊珊說，外賓確診本來就在我們可能的計畫範圍內，現在就是按照原定計畫在進行。
至於聯合醫院和平院區護理師確診一事，黃珊珊也予以證實，表示該名護理師Ct值只有11，且目前護理師的先生與孩子也都有確診的情況，和平醫院全院與相關接觸者正在進行全面的採檢，並且調查相關感染原為何。
黃珊珊強調，目前沒有辦法確定感染源為何，原因在於家人的Ct值很高，護理師的Ct值則低，換言之按照常理來說可能是家人傳染給護理師。「可是護理師負責的是發燒篩檢站，所以我們也擔心是不是因為接待一些來看診的人，有接觸到的情況發生。」黃珊珊直言，這個部分還在進行內部調查，也會檢驗相關抗體。
※【NOWnews 今日新聞
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