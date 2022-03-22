假上市真詐欺？中企自辦敲鐘儀式挨批　急澄清：遭誤導

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不過近日有中媒報導指出，在香港證交所網站查詢後發現，並沒有名為「視奕科技」的公司掛牌上市，而視奕科技所公佈的股票代碼，其實是另一家名為「基石控股」的上市公司的股號。
進一步調查更發現，視奕科技主要銷售的是視力恢復產品，與當地另一家名為「眼波科技」的公司在同一個地址不同樓層辦公，且這2家公司使用的是同一個聯絡電話。
視奕科技接連被挖出醜聞，也在網路上引起討論，網友紛紛質疑「冒用其它公司的代碼對外宣稱上市，這不是對投資人搞欺詐嗎？」也有法律業界人士表示，這很有可能是為了商業利益，視奕科技才自導自演一場上市大戲，但這個行為已經涉嫌違法。
對此，廈門市地方金融監督管理局於14日發布公告，視奕科技赴港上市是假消息，提醒投資人注意。
就在輿論吵得沸沸揚揚的時候，視奕科技的官方微信公眾號21日發布道歉聲明，表示並非蓄意造假，而是受到上市顧問公司「粵商上市顧問（深圳）有限公司」（以下簡稱粵商顧問）的誤導。
視奕科技稱，該公司曾委託粵商顧問對收購港股目標上市公司，由於被粵商顧問提供的虛假訊息誤導，該公司在內部年會上安排了「敲鐘」儀式。聲明中還提到，粵商顧問的行為已經給視奕科技造成「極大損失」，為此已經向警方報案。