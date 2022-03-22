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假上市真詐欺？中企自辦敲鐘儀式挨批　急澄清：遭誤導

▲福建廈門1家名為「視奕科技」的企業，近日被踢爆自辦敲鐘儀式，假裝在香港上市。（圖／翻攝自微博）
▲福建廈門1家名為「視奕科技」的企業，近日被踢爆自辦敲鐘儀式，假裝在香港上市。（圖／翻攝自微博）

國際中心徐筱晴/綜合報導

2022-03-22 15:29:02

不少投資人都聽過上市公司財務造假，不過最近中國福建廈門一間企業卻是「上市造假」，該公司在1月舉辦掛牌上市活動，還準備了隆重的敲鐘儀式，近日被踢爆涉嫌假冒其它公司的股票代碼欺騙投資人，引起輿論譁然。

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綜合中媒報導，廈門的視奕科技有限公司（以下簡稱視奕科技）在去年11月舉辦了進軍香港資本市場的簽約發布會，並於今年1月22日在廈門的飯店舉辦了一場隆重的上市敲鐘儀式，甚至還發布了新聞通稿。敲鐘儀式現場氣氛相當熱烈，公司的領導高層也都親臨現場敲鐘致詞，宣佈該公司在香港掛牌上市，在香港證交所的的股票代碼為「01592.HK」。

不過近日有中媒報導指出，在香港證交所網站查詢後發現，並沒有名為「視奕科技」的公司掛牌上市，而視奕科技所公佈的股票代碼，其實是另一家名為「基石控股」的上市公司的股號。

進一步調查更發現，視奕科技主要銷售的是視力恢復產品，與當地另一家名為「眼波科技」的公司在同一個地址不同樓層辦公，且這2家公司使用的是同一個聯絡電話。

視奕科技接連被挖出醜聞，也在網路上引起討論，網友紛紛質疑「冒用其它公司的代碼對外宣稱上市，這不是對投資人搞欺詐嗎？」也有法律業界人士表示，這很有可能是為了商業利益，視奕科技才自導自演一場上市大戲，但這個行為已經涉嫌違法。

對此，廈門市地方金融監督管理局於14日發布公告，視奕科技赴港上市是假消息，提醒投資人注意。

就在輿論吵得沸沸揚揚的時候，視奕科技的官方微信公眾號21日發布道歉聲明，表示並非蓄意造假，而是受到上市顧問公司「粵商上市顧問（深圳）有限公司」（以下簡稱粵商顧問）的誤導。

視奕科技稱，該公司曾委託粵商顧問對收購港股目標上市公司，由於被粵商顧問提供的虛假訊息誤導，該公司在內部年會上安排了「敲鐘」儀式。聲明中還提到，粵商顧問的行為已經給視奕科技造成「極大損失」，為此已經向警方報案。

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