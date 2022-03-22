陪同詹為元登記參選松信議員 江啟臣：我是最佳啦啦隊
前國民黨主席江啟臣今（22）日陪同台北松山、信義議員擬參選人詹為元到北市黨部參選，另外，其他選區的年輕議員包括大安文山的楊植斗、中山大同柳采葳、瑞平雙貢的蕭敬嚴等也陪同出席。被問及是否是北市領頭羊？江啟臣說，年輕人用行動翻轉決心，希望展現新氣象，在這場選戰中，他能做的就是最佳啦啦隊、助選員，只要他們有需要，就全力協助，希望他們有機會能服務人群。
江啟臣表示，陪同詹為元登記參選，讓他回想起十年前自己第一次參選的時候，第一次參選的經驗非常難忘，不管這一仗結果如何，年輕人願意出來打仗，他感到非常光榮跟高興。江啟臣說，詹為元是幕僚出身，他擔任主席時是青年部副主任，也擔任過前台北市長郝龍斌的發言人，現在也是立委張育美的國會辦公室主任，他接地氣、也能做事、論述，這樣的年輕世代是國民黨最需要的。
江啟臣說，今天其他年輕人也願意陪同力挺，用行動展現年輕人間的團結，人捧人才能嚇死人，他們彼此相互力挺一定能嚇死競爭者，最後獲勝。
媒體詢問，雖大家鼓勵年輕人參政，但很多選區都有老將回鍋？江啟臣說，不要誤會說只能靠年輕人，每個政黨一定有老中青，講求世代合作才是最大目標，只是說隨著時空環境的變遷，每個政黨都一定都會培養年輕世代，讓政黨循環、非常健康。