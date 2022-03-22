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影／台灣人如何融入印度人派對？美女介紹彩色侯麗節

▲Jenny參加印度傳統節慶侯麗節（Holi）節派對，跟觀眾朋友們介紹這個印度最盛大的節慶。 （圖／翻攝自影片）
▲Jenny參加印度傳統節慶侯麗節（Holi）節派對，跟觀眾朋友們介紹這個印度最盛大的節慶。 （圖／翻攝自影片）

記者賴正琳/綜合報導

2022-03-22 15:36:152022-03-22 15:37:51

《四方報》報導，Jenny是一名正在泰國曼谷唸書的台灣留學生，閒暇時間會以文章或影片紀錄生活，並且用泰語和中文向大家推廣泰國的在地美食和風景，讓台灣人和泰國人都能透過她的紀實，挖掘有特色的旅遊景點。 這次她參加印度傳統節慶侯麗節（Holi）節派對，跟觀眾朋友們介紹這個印度最盛大的節慶。 

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Jenny指出，剛好發現有間飯店會慶祝侯麗節派對，便決定前往體驗。她表示，近年全世界都流行著七彩粉末，在美國、台灣、澳洲、土耳其等地方都有舉行互拋彩色粉末的節慶，甚至有「彩色路跑」的活動，其實這些彩粉活動都是源於印度的侯麗節。「居住在曼谷這個多元文化的城市，有機會當然要體驗不同的文化！」 Jenny笑著說。據悉，「Holi」 在印度語是「色彩節」的意思，在強調種姓制度的印度教規範中，只有這一天，可以讓人忘記種姓與階級的不同，向彼此潑灑五顏六色的顏料，一同平等過節。 

關於侯麗節的由來，在印度最普遍的傳說是根據印度著名史詩《摩訶婆羅多》記載，傳說中遠古時代有一個國王希蘭亞卡西普（Hiranyakashipu），他受到梵天的保佑有不死之身，卻生性驕縱殘暴，禁止國民崇拜天神毗濕奴（Vishnu），只能崇拜他。偏偏他的兒子Prahlad是虔誠崇敬毗濕奴的信徒，國王懷恨在心，屢次想謀害王子未成，最後國王找來不怕火的妹妹女妖霍利卡（Holika）， 抱著王子跳入火堆，但王子安然無恙，反而霍利卡化為灰燼。人們為了慶祝王子平安無事，紛紛向王子灑上七色彩粉或水，讚頌他的善良和勇氣。後來每到侯麗節，大眾便會互相灑上七色彩粉，歡慶這一天。 

不過 Jenny提醒大家，要參加彩色派對節日，記得要先在身上抹油或凡士林，才容易將彩粉清洗乾淨。由於 Jenny是事後才得知這資訊，她的印度朋友告訴她，大概要洗2至3天才會洗掉所有彩粉。Jenny在影片中呈現派對的慶祝和歡樂的體驗，如果對於侯麗節感到好奇的朋友們，都可以一起來感受！她笑著說這是她第一次跟這麼多印度人一起參加派對，當天約有八成的派對賓客都是印度人。「如果妳來到泰國，遇到其他國家的節慶，也一定要參加！因為曼谷匯集許多繽紛又有趣的各國文化。」 


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