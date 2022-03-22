影／台灣人如何融入印度人派對？美女介紹彩色侯麗節

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關於侯麗節的由來，在印度最普遍的傳說是根據印度著名史詩《摩訶婆羅多》記載，傳說中遠古時代有一個國王希蘭亞卡西普（Hiranyakashipu），他受到梵天的保佑有不死之身，卻生性驕縱殘暴，禁止國民崇拜天神毗濕奴（Vishnu），只能崇拜他。偏偏他的兒子Prahlad是虔誠崇敬毗濕奴的信徒，國王懷恨在心，屢次想謀害王子未成，最後國王找來不怕火的妹妹女妖霍利卡（Holika）， 抱著王子跳入火堆，但王子安然無恙，反而霍利卡化為灰燼。人們為了慶祝王子平安無事，紛紛向王子灑上七色彩粉或水，讚頌他的善良和勇氣。後來每到侯麗節，大眾便會互相灑上七色彩粉，歡慶這一天。
不過 Jenny提醒大家，要參加彩色派對節日，記得要先在身上抹油或凡士林，才容易將彩粉清洗乾淨。由於 Jenny是事後才得知這資訊，她的印度朋友告訴她，大概要洗2至3天才會洗掉所有彩粉。Jenny在影片中呈現派對的慶祝和歡樂的體驗，如果對於侯麗節感到好奇的朋友們，都可以一起來感受！她笑著說這是她第一次跟這麼多印度人一起參加派對，當天約有八成的派對賓客都是印度人。「如果妳來到泰國，遇到其他國家的節慶，也一定要參加！因為曼谷匯集許多繽紛又有趣的各國文化。」