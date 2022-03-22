六都首長滿意度敬陪末座 柯文哲：國內外客觀指數都領先
根據媒體公布最新的六都首長滿意度顯示，台北市長柯文哲在六都中敬陪末座，滿意度僅只有61.1%。對此柯文哲今（22）日受訪時，表示這兩年以來差不多都是這樣，就是客觀指數遙遙領先，然後主觀滿意度都最後一名，「市民滿意度低我們當然要去檢討，如何提高他的滿意度，這是我個人的問題。」
根據《聯合報》最新六都首長滿意度民調顯示，其中新北市長侯友宜以90.9％的滿意度高居第一；接著依序為鄭文燦的83.2%、黃偉哲81.9%、陳其邁78.3%、盧秀燕74.6%。至於首都台北市，市長柯文哲的部分僅只有61.4%，不滿意度更高達34.5%，是六都中成績最差的首長。
對此柯文哲今日受訪時回應，表示這兩年間的民調大多都呈現這樣的趨勢，客觀指標遙遙領先各縣市，但主觀滿意度都是六都最後一名。「我倒覺得是這樣，要求越高反而會讓台北市的進步速度更加快。」柯文哲說，市民滿意度低當然要去檢討，去了解如何提高他的滿意度，「這是我個人的問題，但至少我們在客觀指標都還遙遙領先。」
不過現場媒體也追問柯文哲，既然知道兩年以來各項民調的主觀滿意度都低落，每次都說會檢討，是否有檢討出原因？對此柯文哲僅低調坦言「還在檢討當中。」媒體再追問「是否找不出原因？畢竟都這麼久了？」柯則並未回應，甚至反問提問的記者「你要不要當顧問幫忙解決？」