COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

路易莎跨界賣「正宗泰國菜」　冠軍主廚不認台式月亮蝦餅

▲路易莎咖啡引進正宗泰式料理「初泰PIKUL」，堅守道地泰菜精髓「醬料」，推出連泰國料理冠軍主廚都認證的正統泰菜。（圖／記者蕭涵云攝）
▲路易莎咖啡引進正宗泰式料理「初泰PIKUL」，堅守道地泰菜精髓「醬料」，推出連泰國料理冠軍主廚都認證的正統泰菜。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/台北報導

2022-03-22 16:50:372022-03-22 17:00:45

台灣人熱愛泰式料理，坊間小吃店、連鎖餐廳、飯店宴席都能享受泰式風味，然而為迎合國人口味，普遍泰菜越來越「台」，甚至自創月亮蝦餅、蝦醬空心菜等當地沒有的菜色，卻勇奪台人最愛的泰式料理排行榜冠亞軍。泰國網紅「娘娘」便曾錄製影片，批評台灣用九層塔炒製打拋豬是「國際笑話」，更揶揄「放番茄就是死罪」。路易莎咖啡創辦人黃銘賢與泰國皇室前總理家族合作，引進正宗泰式料理「初泰PIKUL」，聘請泰國料理冠軍主廚來台坐鎮，耗時2年半、試吃了500道菜，堅守道地泰菜精髓「醬料」，總算推出首波30道連泰國人都認證的正統泰菜。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲路易莎咖啡創辦人黃銘賢，跨足泰菜市場，認真分享籌備2年半、試吃500道菜的心得。（圖／記者蕭涵云攝）
▲路易莎咖啡創辦人黃銘賢，跨足泰菜市場，認真分享籌備2年半、試吃500道菜的經驗談。（圖／記者蕭涵云攝）
路易莎咖啡創辦人黃銘賢早於2017年開拓海外市場，便與前總理差猜（Chatchai Chunhawan）家族集團結緣，他透露第一次在當地品嚐正宗泰式料理後，完全顛覆記憶中的印象，卻也因「實在太辣了」鬧肚子好幾天。

2019年為了籌備「初泰PIKUL」，決定直接聘請泰國料理冠軍做為主廚開發菜色，團隊不僅皆是畢業於泰國皇家大學最高學府－宣素那他皇家大學餐飲科系高材生，更曾獲現任泰皇瑪哈・瓦吉拉隆功（時任王儲）頒授料理大賽冠軍、泰國TICC國際廚藝賽西式盤飾甜點個人組冠軍等。

▲「初泰PIKUL」餐廳空間開闊舒適，擁有大片陽光灑落。（圖／記者蕭涵云攝）
▲「初泰PIKUL」餐廳空間開闊舒適，擁有大片陽光灑落。（圖／記者蕭涵云攝）
黃銘賢坦言主廚團隊抵達台灣的第一年，「做的菜我都無法吃」，他表情傳神地說「喝完冬蔭功嘴巴都麻了」，更透露「青木瓜、綠咖哩，這類看起來清淡的菜色反而最辣！」每週就試菜1到2次的黃銘賢，近一步說明偏濃的咖哩其實是印度風味，「泰國道地咖哩反而是偏水，舀起來像湯才正宗」。

▲直言「泰式料理首重醬料」精髓，黃銘賢分享料理中的酸、甜、鹹是互相影響的。（圖／記者蕭涵云攝）
▲直言「泰式料理首重醬料」精髓，黃銘賢分享料理中的酸、甜、鹹是互相影響的。（圖／記者蕭涵云攝）
揭露不少台泰國情差異與口味認知的黃銘賢，也透露主廚團隊堅持傳統作法，在台將近一年都不願意妥協，隨著走訪台灣各地親身品嚐和體會，決定挑戰融入「在地食材」做出道地口味。正宗泰菜對台灣人來說往往過辣，黃銘賢分析，其實料理中的酸、甜、鹹是互相影響的，不能只是單純減辣，需要整體一起做調整，直言「泰式料理首重醬料」精髓。

▲左起：烤豬肋排、月亮蝦餅、黑金蝦餅。（圖／記者蕭涵云攝）
▲左起：烤豬肋排、月亮蝦餅、黑金蝦餅。（圖／記者蕭涵云攝）
當地只認金錢蝦餅，黃銘賢坦言主廚團隊最無法接受月亮蝦餅，捨棄台式加入粉漿的做法，主廚只使用草蝦仁、花枝、香菜、香茅打製內餡，並以純手工潤餅皮包裹，取得台泰風味的平衡；另外加入竹炭粉製成「黑金蝦餅」，為道地菜色增添新鮮感。直接拿生高麗菜沾蝦醬食用的泰國主廚，從看不慣蝦醬空心菜，到後來研發出韭菜蝦醬豬肝，都是研發團隊一路走來的成果。

▲不砸大錢做過多裝飾，「初泰PIKUL」引進自然陽光帶來閒適氛圍。（圖／記者蕭涵云攝）
▲不砸大錢做過多裝飾，「初泰PIKUL」引進自然陽光帶來閒適氛圍。（圖／記者蕭涵云攝）
雖然台灣遇到魚料理都覺得清蒸最好，但黃銘賢直言，在泰國、寮國、印尼和馬來西亞，大家都是吃炸的。為此買進可以控制溫度曲線的50萬油炸鍋，就是為了重現皇室御廚菜餚「酥炸王子炸魚」，主廚為現流金目鱸魚除刺，再取塊狀魚肉油炸至酥脆，拌炒特調的泰式紅醬後，再撒上增添口感的魚酥。

▲精選菜色「酥炸王子炸魚」。（圖／記者蕭涵云攝）
▲精選菜色「酥炸王子炸魚」。（圖／記者蕭涵云攝）
落腳台北信義區的「初泰PIKUL」，擁有近70坪高挑寬敞的空間，大片落地窗引進陽光，讓戶外庭院的自然感延伸進室內與植栽相呼應，提供休閒度假氛圍濃厚的用餐環境。

▲一起跟著試吃了500道菜的黃銘賢，侃侃而談「初泰PIKUL」籌備2年半的心得。（圖／記者蕭涵云攝）
▲一起跟著試吃了500道菜的黃銘賢，侃侃而談「初泰PIKUL」籌備2年半的心得。（圖／記者蕭涵云攝）
鎖定國人最愛的泰式連鎖餐廳價位，客單價落在650元～700元之間，開幕期間提供多款套餐組合8折優惠價，如2人套餐（優惠價1288元）／4人套餐（優惠價2588元）／8人套餐（優惠價5288元）。更迎合附近上班族需求，於平日中午11:30～13:30提供打拋豬（220元）／綠咖哩（240元）／椒麻雞（260元）共三款主餐，搭配三樣小菜及飲品，作為首波商業午餐選擇，並贈送黑金蝦餅1塊。

▲商業午餐菜色澎湃，價格相當有競爭力。（圖／記者蕭涵云攝）
▲商業午餐菜色澎湃，價格相當有競爭力。（圖／記者蕭涵云攝）

五倍券加碼這最狂！不限面額抽「250萬小豪宅」免費住5年

粉絲暴動！不只麥當勞板烤雞腿堡　5大速食美味也回來了

清明連假衝一波！台北凱達4月兒童用餐免費　住房再升等

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

注意啦！若義務役役期延長至1年或10個月，您支持嗎？

支持
不支持
81.23%18.77%
2022-03-14-2022-03-22
盤點以下經典「真愛紀錄片」哪一對男女主角的緣分，最讓你深刻難忘？

盤點以下經典「真愛紀錄片」哪一對男女主角的緣分，最讓你深刻難忘？

繼續作答
即時
推薦閱讀