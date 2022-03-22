路易莎跨界賣「正宗泰國菜」　冠軍主廚不認台式月亮蝦餅

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2019年為了籌備「初泰PIKUL」，決定直接聘請泰國料理冠軍做為主廚開發菜色，團隊不僅皆是畢業於泰國皇家大學最高學府－宣素那他皇家大學餐飲科系高材生，更曾獲現任泰皇瑪哈・瓦吉拉隆功（時任王儲）頒授料理大賽冠軍、泰國TICC國際廚藝賽西式盤飾甜點個人組冠軍等。
黃銘賢坦言主廚團隊抵達台灣的第一年，「做的菜我都無法吃」，他表情傳神地說「喝完冬蔭功嘴巴都麻了」，更透露「青木瓜、綠咖哩，這類看起來清淡的菜色反而最辣！」每週就試菜1到2次的黃銘賢，近一步說明偏濃的咖哩其實是印度風味，「泰國道地咖哩反而是偏水，舀起來像湯才正宗」。
揭露不少台泰國情差異與口味認知的黃銘賢，也透露主廚團隊堅持傳統作法，在台將近一年都不願意妥協，隨著走訪台灣各地親身品嚐和體會，決定挑戰融入「在地食材」做出道地口味。正宗泰菜對台灣人來說往往過辣，黃銘賢分析，其實料理中的酸、甜、鹹是互相影響的，不能只是單純減辣，需要整體一起做調整，直言「泰式料理首重醬料」精髓。
當地只認金錢蝦餅，黃銘賢坦言主廚團隊最無法接受月亮蝦餅，捨棄台式加入粉漿的做法，主廚只使用草蝦仁、花枝、香菜、香茅打製內餡，並以純手工潤餅皮包裹，取得台泰風味的平衡；另外加入竹炭粉製成「黑金蝦餅」，為道地菜色增添新鮮感。直接拿生高麗菜沾蝦醬食用的泰國主廚，從看不慣蝦醬空心菜，到後來研發出韭菜蝦醬豬肝，都是研發團隊一路走來的成果。
雖然台灣遇到魚料理都覺得清蒸最好，但黃銘賢直言，在泰國、寮國、印尼和馬來西亞，大家都是吃炸的。為此買進可以控制溫度曲線的50萬油炸鍋，就是為了重現皇室御廚菜餚「酥炸王子炸魚」，主廚為現流金目鱸魚除刺，再取塊狀魚肉油炸至酥脆，拌炒特調的泰式紅醬後，再撒上增添口感的魚酥。
落腳台北信義區的「初泰PIKUL」，擁有近70坪高挑寬敞的空間，大片落地窗引進陽光，讓戶外庭院的自然感延伸進室內與植栽相呼應，提供休閒度假氛圍濃厚的用餐環境。
鎖定國人最愛的泰式連鎖餐廳價位，客單價落在650元～700元之間，開幕期間提供多款套餐組合8折優惠價，如2人套餐（優惠價1288元）／4人套餐（優惠價2588元）／8人套餐（優惠價5288元）。更迎合附近上班族需求，於平日中午11:30～13:30提供打拋豬（220元）／綠咖哩（240元）／椒麻雞（260元）共三款主餐，搭配三樣小菜及飲品，作為首波商業午餐選擇，並贈送黑金蝦餅1塊。