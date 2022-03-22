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難忘舊愛大S？汪小菲經營S Hotel仍以前妻名號迎客

▲汪小菲（左）和大S曾開心慶祝S Hotel飯店2週年慶。（圖／翻攝自臉書 , 2017.10.11）
▲汪小菲（左）和大S曾開心慶祝S Hotel飯店2週年慶。（圖／翻攝自臉書 , 2017.10.11）

記者江芷稜/綜合報導

2022-03-22 16:05:00

汪小菲去年和大S離婚，讓出原本購買登記在女方名下的信義豪宅，拿回S Hotel的完整經營權，這間以愛妻為名的飯店，一度傳出要將改名為「菲行商旅」，如今事隔4個多月，大S都已經閃婚具俊曄，飯店依舊沒改名，甚至仍以大S名號對外迎客，讓網友笑虧汪小菲根本忘不了大S！

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▲大S（左）與汪小菲離婚後閃電再婚。（圖／翻攝大S IG）
▲大S（左）與汪小菲情正濃時，曾一起出席公開場合。（圖／翻攝大S IG）
▲S Hotel。(圖/攝影中心)
▲汪小菲為前妻大S所開的飯店S Hotel，現在轉型為防疫旅館。(圖/攝影中心)
大陸網友在微博透露，最近入住S Hotel時發現飯店內部仍充斥大S的痕跡，掛著許多她和小S的照片，入住時還收到一封歡迎信，上面印著大S的照片還有她的簽名，讓人相當驚訝，儘管打開電視就看到大S再婚的新聞，這個見證大汪11年婚姻的建築物，仍保留他們相愛的痕跡，「很奇妙的感覺，台灣真是個隨時隨地都能親臨八卦現場的地方」。 

汪小菲當年以3.5億投資S Hotel，特別用老婆名字取名，還找來世界名廚為大S烹煮餐點，對老婆相當用心。但去年離婚他受訪時說，經營酒店沒有得到成就感，可能因疫情因素，至今尚未來台處理改名事宜。有網友聽聞此事，留言「沒來得及換吧，但是這件事也太好笑了」、「汪小菲還是忘不掉大S」、「請汪小菲不要再消費大S」，不過，其實大S微博至今也沒有刪除汪小菲照片，並未刻意消除前夫痕跡。

▲網友入住S Hotel仍收到大S為名的歡迎信。（圖／翻攝微博）
▲網友入住S Hotel仍收到大S為名的歡迎信。（圖／翻攝微博）
▲S Hotel裡面仍擺放大小S的照片。（圖／翻攝微博）
▲S Hotel裡面仍擺放大小S的照片。（圖／翻攝微博）

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