外銷金針菇遭驗出李斯特菌！顏宗海：4族群恐引發敗血症

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根據疾管署的介紹，李斯特菌症屬於第四類法定傳染病，是由單細胞增生性李斯特菌（Listeria monocytogenes）感染產生疾病，感染後疾病嚴重程度取決於受感染者的免疫狀況，除了腹瀉、噁心、嘔吐等腸胃道症狀以外，年長者、免疫力低下的族群、孕婦、胎兒及新生兒則可能引發侵襲性感染。通常李斯特菌潛伏期大約21天，在國外調查報告曾發現生菜、哈密瓜、未經殺菌程序的乳製品、未經充分加熱的熱狗及火腿等即時肉品及煙燻鮭魚等食品造成李斯特菌感染，國內則曾於生魚片、即食生鮮蔬果、即時肉品等檢出李斯特菌。
一旦感染了李斯特菌，一般免疫力正常的組群大多只有腹瀉、噁心、嘔吐等腸胃道症狀。但免疫力低下者，主要呈現敗血症及中樞神經系統感染（以腦膜炎、腦膜腦炎較為常見）等侵襲性感染的相關症狀，例如發燒、頭痛、頸部僵硬、意識混淆、失去平衡感、痙攣。孕婦則會呈現類流感症狀，但感染後可導致流產、死胎或早產。新生兒感染後引發敗血症或腦膜炎，可能出現發燒、皮膚紅疹、活動力變差等症狀。
要避免李斯特菌感染，疾管署特別提出七點提醒：
1.處理生熟食需使用不同器具，避免交叉污染。
2.處理生食後須徹底洗淨雙手及器具。
3.牛肉、豬肉、禽肉或魚肉等肉類應澈底煮熟。
4.分切瓜果後應儘早食用，避免置於室溫超過4小時或冷藏超過保存期限。
5.避免食用未經殺菌的生乳及其乳製品。
6.對於易腐敗的食品（如：海鮮、禽及畜肉類等）以及即食性食品（如：分切的生鮮蔬果、涼拌蔬菜及肉類等），宜儘早食用完畢。
7.高風險族群應避免食用低溫保存之肉醬、即食肉類加工品（如：熱狗、煙燻海鮮）、即食食品（如：先行製成並存放供人即食的生菜沙拉、三明治或壽司）、剩菜及未經殺菌程序的乳製品等；若要食用，請於食用前充分加熱。處理食物時，應避免熱狗等即食肉類加工品的汁液接觸到其他食品，並於處理後澈底洗淨雙手及器具。