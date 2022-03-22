「逐桌敬酒」再次被禁　感染科醫師認同：平衡防疫與經濟

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不過，民眾仍可脫罩飲食，這樣是否仍舊存染疫風險？李明政說明：「這是機率問題！」若席開20桌，每桌10人，假設有1人確診，禁止逐桌敬酒敬茶，頂多會傳染給同桌10人，但若開放逐桌敬酒敬茶，就可能會接觸20桌，總計200人，增加傳播機率。
李明政指出，政府有經濟層次考量，若完全禁止內用，就是回到三級防疫警戒，「餐飲業恐將倒閉，實施後政府也穩被罵。」經濟與防疫需要平衡，開放經濟，感染人數就會增加，反之禁止內用，雖可防止傳播，但餐飲業沒有生意，經濟會被壓垮，政府也會被「罵到臭頭」。
「逐桌敬酒目的是要社交，但不是必要行為。」李明政表示，現在可先不要逐桌敬酒，每一桌賓客都染疫也沒有好處，禁止逐桌敬酒可將感染機率縮到最小，並能保持經濟。
至於脫口罩拍照，李明政則建議，民眾可以就拍照隊形站定位後再脫口罩，且拍完照後立刻戴上再說話，就可以降低染疫風險。
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