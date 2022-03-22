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「逐桌敬酒」再次被禁　感染科醫師認同：平衡防疫與經濟

▲中央流行疫情指揮中心今（22）日公布新增10例本土個案，其中6例皆與嘉義婚宴群聚案相關，即日起宴席不得逐桌敬酒、敬茶。（示意圖／NOWnews資料照片）
▲中央流行疫情指揮中心今（22）日公布新增10例本土個案，其中6例皆與嘉義婚宴群聚案相關，即日起宴席不得逐桌敬酒、敬茶。（示意圖／NOWnews資料照片）

記者許若茵／台北報導

2022-03-22 16:51:14

中央流行疫情指揮中心今（22）日公布新增10例本土個案，其中6例皆與嘉義婚宴群聚案相關，宣布即日起宴席不得逐桌敬酒、敬茶。對此，振興醫院感染科主任李明政接受《NOWnews今日新聞》採訪時分析，逐桌敬酒屬於非必要行為，此舉可降低感染機率，也能平衡防疫與經濟，讓餐飲持續經營。

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因應嘉義婚宴群聚案擴大，今再新增6例本土個案，整起群聚個案已累計16人染疫，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中宣布，即日起宴席不得逐桌敬酒、敬茶。內用與合照規定則暫不更動。

不過，民眾仍可脫罩飲食，這樣是否仍舊存染疫風險？李明政說明：「這是機率問題！」若席開20桌，每桌10人，假設有1人確診，禁止逐桌敬酒敬茶，頂多會傳染給同桌10人，但若開放逐桌敬酒敬茶，就可能會接觸20桌，總計200人，增加傳播機率。

李明政指出，政府有經濟層次考量，若完全禁止內用，就是回到三級防疫警戒，「餐飲業恐將倒閉，實施後政府也穩被罵。」經濟與防疫需要平衡，開放經濟，感染人數就會增加，反之禁止內用，雖可防止傳播，但餐飲業沒有生意，經濟會被壓垮，政府也會被「罵到臭頭」。

「逐桌敬酒目的是要社交，但不是必要行為。」李明政表示，現在可先不要逐桌敬酒，每一桌賓客都染疫也沒有好處，禁止逐桌敬酒可將感染機率縮到最小，並能保持經濟。

至於脫口罩拍照，李明政則建議，民眾可以就拍照隊形站定位後再脫口罩，且拍完照後立刻戴上再說話，就可以降低染疫風險。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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