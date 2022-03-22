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涉嫌詐領助理費遭搜索調查？林穎孟：有心人企圖影響選情

▲調查局相關人員22日上午前往台北市議員林穎孟位於台北市議會的研究室進行搜索，並帶回一只牛皮紙袋。（圖／記者丁上程攝，2022.03.22）
▲調查局相關人員22日上午前往台北市議員林穎孟位於台北市議會的研究室進行搜索，並帶回一只牛皮紙袋。（圖／記者丁上程攝，2022.03.22）

記者丁上程／台北報導

2022-03-22 16:04:092022-03-22 16:12:23

台北市議會即將於明（23）日開議，不過在開議前一天，無黨籍台北市議員林穎孟的議會研究室，遭到調查局搜索，盛傳疑似與林穎孟涉嫌詐領助理費有關。對此林穎孟今（22）日下午也發表聲明，表示「並無任何有關助理費問題或其他不法情事」，更直言是「有心人企圖透過檢調程序來影響選情」。

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據了解，調查局相關人員於上午10時許造訪台北市議會，並表明要到林穎孟議員研究室搜索。而在議會駐衛警的陪同下前往7樓林穎孟的研究室。而在調查局人員搜索期間，議會方面也有派遣一名駐衛警守候在門口。

而在經過一個多小時的搜索後，四名調查局人員也依序走出研究室，並由帶頭的調查員手拿一只牛皮紙袋，面對記者提問全程不發一語就離開現場。另兩名林穎孟研究室的助理，也從另一側悄悄離開研究室。至於林穎孟本人，則在新北市調查處接受約談，手機關機並未回應。

林穎孟下午透過聲明稿表示，遵循檢調程序，並完全配合相關單位調查，雖檢調調查過程屬不公開，惟本人聲明並無任何有關助理費問題或其他不法情事，諸多不實傳言已對本人聲譽及人格造成嚴重損害。另有關本人先前與助理之勞資糾紛案，過去本人也曾多次說明，因此在此也不需再贅述。

林穎孟強調，自上任以來，在議員崗位上戰戰兢兢，監督市政及問政均不遺餘力，相信社會大眾有目共睹。從政初衷便是為了希望改善陳舊不良的台灣社會體制，承接台灣人的任務，扛起新一代的責任，共同打造台灣成為真正正常的國家，才會從單純工程師圍繞的業界投身政治，因此作為公眾人物及臺北市議員，本人從未將權力視為牟利的工具。

林穎孟指出，先前挪用勞健保費、詐領助理費等指控，勞動部早已做出「難認與真實情形相符」之裁決，無奈扭曲的報導早已取代真實。「此時適逢議會會期，選舉也將於年底到來，若有心人企圖透過檢調程序來影響選情，既毫無意義也誤導社會大眾。」林穎孟說，檢調結果定會還本人清白，請社會大眾明辨是非。

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