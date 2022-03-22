2022東海大學國際週好熱鬧！外籍生居留權益宣導

《四方報》報導，東海大學2022年國際週「Pathways to a Thriving Future」3月21日至3月25日在校內熱情展開，現場有外籍學生帶來日本的傳統舞蹈、馬來語的歌曲演唱，以及印尼同學帶來精采的魔術及傳統舞蹈表演，氣氛相當熱鬧。
移民署中區事務大隊臺中市第一服務站與東海大學進行策略聯盟，於活動期間前進校園設立諮詢站，幫助學生瞭解自身在臺的居留權益。 國際週內並設有異國美食專區，有馬來西亞的肉骨茶、咖哩及椰漿飯，印尼的炒麵及蝦餅，港澳的咖哩魚蛋及鴛鴦奶茶，越南的烤肉米線及炸春捲，還有日本道地的小點心蕨餅，學生們紛紛端出家鄉最經典的美食料理，要與校內師生一起分享各國的美食文化特色。
除了欣賞表演及享用異國美食外，移民署臺中市第一服務站現場教學如何操作「外國與外僑、大陸與港澳、無戶籍國民學生線上申辦系統」，包含申請及繳費流程，鼓勵學生們學會系統操作方式之後，可以幫助還不會操作系統的同學，讓大家都能學會線上申請及延期居留證。
一位來自馬來西亞的大四同學表示，之前剛來臺灣的時候，必須搭公車到移民署臺中市第一服務站辦理居留證延期，若遇到證件不齊全，只能先返回學校上課，要找時間才能再回服務站辦理證件，很害怕因此會讓證件過期，現在的學弟妹只要在宿舍用電腦便可以線上申請居留證延期，真是幸福多了。
移民署臺中市第一服務站站主任周佑仁表示，學生以線上申請方式取代臨櫃申辦居留證及展延，可免除學生舟車往返及現場等待時間，也減少人流群聚感染風險，提醒學生在享受校園生活的同時，仍須遵守防疫規定，才能安心學習，享受快樂的校園生活。