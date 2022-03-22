股債大賺1793億元！國泰金去年獲利新高　股利會比去年多

我是廣告 請繼續往下閱讀
由於2021年股債多頭熱絡，國壽不僅在股債市實現資本利超過1793億元，去年底國壽台股市值部位共5190億元，創國壽季底持股的歷史新高，占其可運用資金的7.2%，國外股票則有4650億元，占資金的6.4%，合計13.6%，而去年整體資金避險後投報率有4.9%，較前一年3.93%大幅提升，來自股票的現金股利入帳200億元，高過前一年的176億元，年底資本適足率（RBC）比率達371%，淨值比達10.5%，財務體質仍佳，且去年底國壽淨值下有價證券未實現獲利有1021億元，主因美債殖利率回升，影響金融資產未實現損益。
此外，由於2020年市場利率下滑，影響新布建部位利息下滑，國壽2021年底避險前經常性收益率下降至3.02%，但國壽認為今年市場進入升息循環，新錢收益率可望提高，將有助經常性收益提升。
另一子司國泰世華銀行存放款穩健成長，活存比持續提升，個人放款、房屋貸款及企業放款皆成長，中小企業放款年成長18%，外幣放款因疫情影響海外授信政策較嚴謹而趨緩，不過，資產品質仍良好，且在放款結構優化及資金成本下降，帶動淨利差及存放利差回升，淨利息收入年成長9%，財富管理淨手續費收益年成長達19%，共同基金、保險收益皆有雙位數成長，也帶動整體手續費淨收益年成長12%。
至於投資人最關注的股利政策，國泰金表示，金控去年獲利創新高，今年一定會分配比去年配息來得高，子公司國壽股息上繳這部分，也與主管機關金管會溝通良好，金管會主委黃天牧昨日對此也有正面談話，國壽會就業務、財務、商品、通路、財務結構等各面向與主管機關溝通，將綜合考量同業配息情形，希望有很好的殖利率，經營團隊也會跟董事會報告，由董事會討論決定，不過，對於股票股利這部分，國泰金說，主要還是以投資人希望穩定現金股息的需求為主要考量，目前仍以配發現金股利為主。