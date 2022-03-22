台警溫馨協助外籍生找手機　學生：太暖心了！

《四方報》報導，人間有情！嘉義市政府警察局第一分局長榮派出所警員吳輝宇日前值下午勤務時，受理民眾拾獲1支智慧型手機報案協尋，再登錄拾得民眾資料後，吳員開啟手機螢幕檢視介面並非顯示中文，判斷應是外籍人士所遺失。吳員透過開啟手機螢幕進入通訊軟體的群組發送訊息，告知手機現由好心民眾拾交派出所，請認識手機失主親友協助轉通知認領。
約莫過了10分多鐘後，便有1名外籍女子慌張地走進長榮派出所，21歲的藍姓女子向警方表示，朋友通知她手機遺失已被拾獲並交到派出所，她現在前來派出所認領遺落的手機；警方核對藍女身分無誤後把手機發還認領，這時藍女於辦理領回遺失手機後，才展露出歡喜笑臉地非常感謝警方協助幫忙找尋。
警方事後了解，得知藍女遠從史瓦帝尼來嘉義就學，因為放假日便和朋友結伴來到嘉義市區逛街，途中卻是發現隨身攜帶手機怎麼遺落不見了，由於手機內儲存的一些資料、訊息對他來說很是重要，所以就在慌張找尋時，朋友突然接獲警方發送尋獲手機訊息與其知悉領取，獲藍女領取手機後，嘴上稱許慶幸說出，還好有好心拾得民眾與熱心警察的協助，才能讓她遺落重要手機可以順利找回，於準備離開步出派出所時，更是把手機拿高開心地與警方合影，她更開心地表示感謝台灣善心人士和警方的協助，讓她能失而復得。