「資訊黑暗」時代降臨俄羅斯！外媒：恐學中國建防火長城

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《紐約時報》專欄指出，克里姆林宮讓俄羅斯人接觸不到入侵烏克蘭後的世界輿論，其實正是中國多年來對於國內民眾所做的事，而這套做法更早在2015年底中國與俄羅斯簽訂了網路治理戰略合作協議時已然部屬。
專欄提到，當年簽訂雙邊協議後，中國派出「網路沙皇」魯煒與「防火長城教父」方濱興前往莫斯科交流，經過多年測試後，克宮為了更有效控制人民決定效仿北京當局的做法，建立起類似中國「防火長城」的網路審查機制，讓俄羅斯人無法接觸到入侵發生後的獨立新聞或國際新聞，「絕大多數的俄羅斯人正在接受一種平行宇宙的現實」。
分析指出，過去的中國與俄羅斯雖然審查制度存在，也有異議人士因為表達政治觀點入獄，但自由言論的狹窄空間依然存在，就像蒲亭過去治理下的俄羅斯或是1990年代乃至21世紀初的中國。
直到習近平上任後，新的監管時代來臨，每當有事件發生，中國人只能接收到政府版本的真相，例如彭帥、例如鐵鍊女，一旦背後涉及更龐大的體制問題，中國14億人民只能活在巨大的防火長城底下的訊息泡泡中。
如今隨著烏克蘭危機下國際社會對俄羅斯的譴責，蒲亭順理成章的加重管制力道，克宮開始逐一封鎖西方網站，資訊黑暗時代將伴隨著「集體失憶」籠罩著這一輩的俄羅斯人，眼下的中國就是他們未來的樣貌。