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「資訊黑暗」時代降臨俄羅斯！外媒：恐學中國建防火長城

▲俄羅斯莫斯科18日舉行愛國集會，慶祝俄國2014年併吞克里米亞，現場湧入數以萬計揮舞國旗的群眾，總統蒲亭在集會上信誓旦旦指出，俄國將在烏克蘭勝出。（圖／美聯社／達志影像）
▲俄羅斯莫斯科18日舉行愛國集會，慶祝俄國2014年併吞克里米亞，現場湧入數以萬計揮舞國旗的群眾，總統蒲亭在集會上信誓旦旦指出，俄國將在烏克蘭勝出。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑/綜合報導

2022-03-22 16:55:15

俄羅斯發動戰爭入侵烏克蘭以來，接連遭到國際社會譴責與制裁，為了對內加強訊息控管，克宮已限制俄國人使用臉書、Instagram與推特等來自西方的社群平台。外媒指出，烏克蘭危機加速了俄羅斯自2015年以來學習中國箝制網路輿論的進度，如今中國網路審查機制建立的「防火長城」就是俄羅斯未來的模樣。

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俄國總統蒲亭對於掌控媒體有十足把握，自從上任後就部署信任人士入主國營電視台，對於獨立媒體與異議分子的打壓更時有所聞。而在宣布對烏克蘭發動「特別軍事行動」以來，更將「俄國在烏克蘭的軍事行動是戰爭」相關說法定為「犯罪」，同時封鎖了臉書、IG等網路平台。

▲多位香港網民近日發現突然遭臉書封鎖，無法登入。（圖／Pixabay）
▲臉書、推特等西方社群平台遭莫斯科封鎖、限制使用。（圖／Pixabay）
《紐約時報》專欄指出，克里姆林宮讓俄羅斯人接觸不到入侵烏克蘭後的世界輿論，其實正是中國多年來對於國內民眾所做的事，而這套做法更早在2015年底中國與俄羅斯簽訂了網路治理戰略合作協議時已然部屬。

專欄提到，當年簽訂雙邊協議後，中國派出「網路沙皇」魯煒與「防火長城教父」方濱興前往莫斯科交流，經過多年測試後，克宮為了更有效控制人民決定效仿北京當局的做法，建立起類似中國「防火長城」的網路審查機制，讓俄羅斯人無法接觸到入侵發生後的獨立新聞或國際新聞，「絕大多數的俄羅斯人正在接受一種平行宇宙的現實」。

分析指出，過去的中國與俄羅斯雖然審查制度存在，也有異議人士因為表達政治觀點入獄，但自由言論的狹窄空間依然存在，就像蒲亭過去治理下的俄羅斯或是1990年代乃至21世紀初的中國。

直到習近平上任後，新的監管時代來臨，每當有事件發生，中國人只能接收到政府版本的真相，例如彭帥、例如鐵鍊女，一旦背後涉及更龐大的體制問題，中國14億人民只能活在巨大的防火長城底下的訊息泡泡中。

如今隨著烏克蘭危機下國際社會對俄羅斯的譴責，蒲亭順理成章的加重管制力道，克宮開始逐一封鎖西方網站，資訊黑暗時代將伴隨著「集體失憶」籠罩著這一輩的俄羅斯人，眼下的中國就是他們未來的樣貌。
 

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