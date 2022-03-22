303停電造成民眾喪命 高市府將全力協助家屬後續事宜
有關303停電當天，高雄市有民眾因停電呼吸器無法運作提供氧氣失去生命一案。市長陳其邁今(22)日除責成相關局處協助家屬後續事宜，表達慰問外，也將協助向台電公司商討賠償事宜，相關訴訟律師費用由市府負擔。
針對在停電的期間不幸往生個案，陳其邁強調，已責成衛生局、社會局、法制局要協助家屬完整調查過程及原因，除了保全證據、了解家屬生活上的需要，最重要是在法律上的協助，市府將由法制局提供全部的、必要的法律協助，包括聘用律師，及其費用由高雄市政府來支出，務必讓這件事情能夠調查清楚。市長強調，針對這起不幸的事件，希望台電公司能夠有誠意來解決問題，除了釐清整個事情的真相，也要追究責任。
此外，對於家屬反應當日撥打119皆忙線一事，市府消防局也指出，當日因停電範圍遍及全市，致大量報案電話瞬間湧入，推測因此導致電話佔線，共受理736件各類勤務案件，09時至10時共受理86件，其中緊急救護案件共計29件，消防局表示如遇滿線造成119不通，多屬暫時狀態，請民眾除持續撥打，也可改撥1999。
至於，303停電造成市民損害部分，市府法制局已成立單一窗口協助民眾求償事宜，並於四維行政中心設置「0303停電」律師免費法律諮詢服務，截至昨(21)日止總計受理民眾法律諮詢約100件，其中一般用電戶約占70%、企業或營業商家約占30%。市府重申，民眾只要撥打1999市民專線，就能轉到律師諮詢，團體訴訟時也會提供律師費補助。