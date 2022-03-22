智慧轉型創造低碳新生活　東元展出智慧社區5大解決方案

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東元在展場所設置的虛擬低碳智慧社區，採用「智慧能源監控平台解決方案」，白天利用太陽能發電，多餘的電力則存入儲能系統，作為社區家戶夜間用電高峰時的備用電力，該系統包含監控系統和儲能系統兩部分，可以為各種形式的社區，甚至是工業大廠來量身製作。
東元表示，已在新北市一座既有的社區有相關實績，該座134戶的社區，使用解決方案之後，一年可以節碳14,658公斤。東元指出，「智慧能源監控平台解決方案」可遠端掌握即時運轉資訊與設備運作情形，有效降低管理成本，提升管理效率。儲能系統則提供一站式儲能解決方案，讓社區進入安全環保的綠電時代。
另外，由東元電機、東捷資訊和宅配通合作，最新開發的智慧倉流管理解決方案，即將運用在桃園宅配通的倉儲中。這套解決方案運用了AI影像儲位辨識、動態派車、自動路徑規劃、儲位剩餘空間顯示等功能，以自動化、即時化、智慧化提升管理效能，進一步達到智慧物流的目的。
東元也提出多元化的應用，可以運用在一般社區或社會宅的閒置空間，規劃成共享經濟的倉儲運作模式，不但提高社區空間使用率，更將智慧物流串聯智慧社區生活，達到節能永續的目標。
另外，東元倡議生鮮採購配送到社區的低溫智能櫃，由東元冷凍冷鏈技術提供最佳溫控，保持食材鮮度，社區的低溫智能櫃可減少無人收貨、或在家苦等的情形，省時省能，更省下了碳足跡，打造消費者與業者雙贏的商業模式。目前這套解決方案，東元已與物流業和零售業者積極規畫中，根據東元的初步估算，避免無人收貨所造成的二次配送，可減少45%以上的運輸碳排。
這次東元的展區還包括了智慧防疫宅，i-Air解決方案可設定最佳溫度、濕度、潔淨度，並且依產品特性設計裝設人體感測、PM2.5、VOC元件等，結合智慧聯網TaiSEIA技術，整體方案可達成99.9%的抑菌率及PM2.5去除率，提供最佳的環境空氣管理。另外，東訊公司則是在虛擬的低碳智慧社區中，展示「智慧好宅大平台」。整合了社區各項監控系統，提高管理品質和效率，輕鬆升級智慧社區生活。