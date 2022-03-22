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SOGO忠孝館「和風節」！職人現做祭典美食　秒飛北海道

▲遠東SOGO百貨忠孝館歡慶35週年，把紅白燈籠搭配櫻花造景的日式祭典搬到「和風節」現場，包括12間職人手作的實演美食、13間初登場的甜點伴手禮等，匯聚北海道及全日本77家品牌，超盛大。源自長崎400年老字號「福砂屋」，為台灣特別推出限定首賣款「巧克力蛋糕0.6號」，連日本境內都買不到！（圖／記者蕭涵云攝）
▲遠東SOGO百貨忠孝館歡慶35週年，把紅白燈籠搭配櫻花造景的日式祭典搬到「和風節」現場，包括12間職人手作的實演美食、13間初登場的甜點伴手禮等，匯聚北海道及全日本77家品牌，超盛大。源自長崎400年老字號「福砂屋」，為台灣特別推出限定首賣款「巧克力蛋糕0.6號」，連日本境內都買不到！（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/台北報導

2022-03-22 17:47:32

每到櫻花季，最想念以往能去日本「お花見」賞櫻的日子，還有活力滿滿的日式祭典活動，在紅白燈籠下一攤攤熱烈現做的美食，香氣撲鼻令人食指大動。遠東SOGO百貨忠孝館歡慶35週年，今（22）日開跑「和風節 北海道VS ALL JAPAN SWEETS對決！」特別匯聚北海道及全日本77家品牌，包括12間職人手作的實演美食、13間初登場的甜點伴手禮，超盛大。源自長崎400年老字號「福砂屋」，為台灣特別推出限定首賣款「巧克力蛋糕0.6號」，連日本境內都買不到！

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▲超道地還原屋台場景的京都串仟，現做多款串炸。（圖／記者蕭涵云攝）
▲超道地還原屋台場景的京都串仟，現做多款串炸。（圖／記者蕭涵云攝）
歡慶SOGO日本展35週年紀念，忠孝館特別匯聚北海道及全日本77家品牌，包括鳴神本舖－青蔥美乃滋章魚燒、可樂餅俱樂部－牛奶起司可樂餅等12間職人手作的實演美食；其中來自橫濱百年老店崎陽軒，限量推出放入經典燒賣的壽司弁當；首度推出小春全雞的北海道雞先生；特別推薦來自京都的串仟，超道地還原屋台場景，現炸串物綜合跟炸雞翅。

還有26家甜點伴手禮，其中多達13間初登場，開業241年和菓子老舖「いなば播七」的櫻餅與草莓大福，大分湯布院菓子工房GOEMON的半熟起司蛋糕、甘王草莓布丁起司蛋糕，福岡必買山口油屋福太郎的明太子仙貝；百年歷史ひよ子本舗吉野堂「小雞燒饅頭」、如水庵「筑紫麻糬」、柳月全新「三方六 草莓年輪蛋糕」和紅豆奶油夾心餅乾、北海宝屋「北海道燒帝王蟹煎餅」。

▲橫濱百年老店崎陽軒，為了和風節推出放入經典燒賣的壽司弁當。（圖／記者蕭涵云攝）
▲橫濱百年老店崎陽軒，為了和風節推出放入經典燒賣的壽司弁當。（圖／記者蕭涵云攝）
▲源自長崎的400年老字號「福砂屋」，為台灣推出連日本境內都買不到的「巧克力蛋糕0.6號」限定首賣款。（圖／記者蕭涵云攝）
▲源自長崎的400年老字號「福砂屋」，為台灣推出連日本境內都買不到的「巧克力蛋糕0.6號」限定首賣款。（圖／記者蕭涵云攝）
▲現場連清酒也有多款選擇。（圖／記者蕭涵云攝）
▲現場連清酒也有多款選擇。（圖／記者蕭涵云攝）
上次參展創下狂銷近6000條佳績，源自長崎的400年老字號「福砂屋」，為台灣特別推出期間限定首賣款「巧克力蛋糕0.6號」，連日本境內都買不到的新作品，一定要嚐嚐。

本週六3/26在1F中大門將有400年以上歷史的日本傳統盆舞「阿波舞」表演。和風節活動自3/22(二)～4/5(二)，活動期間憑快樂購卡消費累計滿1,000元，即可兌換「和風春櫻保暖袋、和風春櫻拉麵碗」等好禮（數量有限，送完為止）。累計滿2,000元還有機會抽中金賞「大地酒店 丹鳳套房（價值31,680元）」。

▲再也不用等代購的多款人氣甜點伴手禮。（圖／記者蕭涵云攝）
▲再也不用等代購的多款人氣甜點伴手禮。（圖／記者蕭涵云攝）
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