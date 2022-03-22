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東航空難陰影！中國今逾7成航班取消　往返北京上海最多

▲中國21日傳出東方航空飛安事故後，今日有超過七成航班遭到取消。（圖／美聯社）
▲中國21日傳出東方航空飛安事故後，今日有超過七成航班遭到取消。（圖／美聯社）

國際中心楊智傑/綜合報導

2022-03-22 17:47:292022-03-22 17:47:49

中國東方航空一架波音737客機，於21日自昆明飛往廣州途中，在廣西省梧州發生事故。目前官方確認該客機已墜毀，乘客含機組人員共132人生死未卜。事發後中國今（22）日原定超過萬個航班中有74%被取消，其中多半是往返北京與上海之間的航班。

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根據《彭博社》報導，中國航空資訊公司「飛常準」的數據，過去兩年來中國航空旅行受到新冠疫情嚴重打擊，然而在昨日這起近12年來國內最大飛安事故的影響下，今日航班取消的比例高達本月初的兩倍，總共11800趟航班當中有8732趟遭到取消，在東航陰影籠罩下超過七成取消率。

▲中國21日傳出東方航空飛安事故後，今日超過七成航班遭到取消。（圖／美聯社）
▲東航墜毀意外後，機場人員劃出罹難乘客家屬專用通道。（圖／美聯社）
其中，從上海虹橋機場飛往北京的35趟航班中，只有5趟航班維持起飛，其他航班都被取消；而從北京到上海國內樞紐的34趟航班中，同樣只有5趟航班被安排照樣起飛。

根據《新華社》報導，中國民航局在接獲客機墜機事故報告後，立即發布《關於加強航空安全工作的緊急通知》和《關於做好民航空防安全工作的通知》，並要求各單位保持安全第一，落實安全監管措施，防止監管漏洞和死角等。

▲東方航空廣西墜毀（圖／翻攝自新華網）
▲東方航空一架客機於廣西墜毀。（圖／翻攝自新華網）
目前現場搜救工作仍在進行中，由於墜機地點偏僻、三面環山且山路陡峭使救援工作難度提升，加上搜救現場下起小雨，尚未尋獲機組人員或乘客遺體。國台辦亦宣布初步核查結果，表示該班失事客機上並無台灣乘客。
 

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