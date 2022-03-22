斥資上億！文策院偕凱渥設「台灣夢幻學院」培育演藝人才
凱渥公司與文化內容策進院今（22）日宣布共同投資成立「TDI台灣夢幻學院」（Taiwan Dream Institute），培育全球娛樂產業人才及打造具備國際市場眼光的培訓系統，投資總金額為2.1億元，由文策院執行的國發基金投資金額為1億500萬元，也是文策院創立以來最高投資金額項目。
凱渥公司董事長吳鋒致詞時表示，非常榮幸能和文化部及文策院攜手合作，共同打造TDI，將針對時尚、音樂、戲劇與泛娛樂四大領域，邀請業界名師授課，並設置超過億元的出道基金，為學員打造專屬作品，讓學員的夢想不再只是夢一場。
文策院院長李明哲則表示，文策院藉由國發基金投資加速台灣文化內容產業化，成立兩年多來，投資項目和領域涵蓋了不同類型的內容產業業者，「夢幻學院」是首次針對人才培育的投資案，希望能打造更多明星，將台灣明星推向國際。
此次投資案總金額共2.1億元，其中由文策院執行的國發基金投資金額為1億500萬元，也是文策院首度針對人才培訓、養成、打造原創表演內容，並對接產業生態及國際市場的投資項目。
TDI未來將開辦「學員班」與「培訓生」課程，以及大師講堂、結業生顧問與展演活動，其中學員班類型分為「音樂」、「戲劇」與「模特」，由初階、進階到頂尖階段，每階段約2至3個月學程，每班開設30至50人；培訓生則透過實體海選機制產生並培訓1年，最終透過考核評選結業出約15人，由TDI協助對接全球合適的商務夥伴，此外亦針對國中小學齡對象規劃暑期營隊、時尚養成班、演藝集訓班等短期學程。