303停電呼吸器沒電老翁送命　訴訟費用高市府負擔

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對此大同醫院稍早則聲明指出，經查大同醫院急診並無該位民眾就醫紀錄，也無派遣相關醫療人員前往病患家中進行急救，呼籲家中如無不斷電系統，應備簡易氧氣鋼瓶，如遇到無預警停電，可以應急使用，等待電力恢復，若停電時間過久，請務必撥打119求救送醫；對此議員邱于軒表示，經釐清後得知當時正好有一輛救護車在「大同醫院門口」出勤，家屬鄰居情急之下就跟救護人員求援，他們分不清楚是何單位，才會有此誤會！
針對在停電的期間不幸往生個案，陳其邁強調已責成衛生局、社會局、法制局要協助家屬完整調查過程及原因，除了保全證據、了解家屬生活上的需要，最重要是在法律上的協助，市府將由法制局提供全部的、必要的法律協助，包括聘用律師，及其費用由高雄市政府來支出，務必讓這件事情能夠調查清楚，陳其邁強調，針對這起不幸的事件，希望台電公司能夠有誠意來解決問題，除了釐清整個事情的真相，也要追究責任。
此外，對於家屬反應當日撥打119皆忙線一事，市府消防局說明，當日因停電範圍遍及全市，致大量報案電話瞬間湧入，推測因此導致電話佔線，共受理736件各類勤務案件，9時至10時共受理86件，其中緊急救護案件共計29件，消防局表示如遇滿線造成119不通，多屬暫時狀態，請民眾除持續撥打，也可改撥1999。
而303停電造成市民損害部分，市府法制局已成立單一窗口協助民眾求償事宜，並於四維行政中心設置「0303停電」律師免費法律諮詢服務，截至昨(21)日止總計受理民眾法律諮詢約100件，其中一般用電戶約占70%、企業或營業商家約占30%。市府重申，民眾只要撥打1999市民專線，就能轉到律師諮詢，團體訴訟時也會提供律師費補助。