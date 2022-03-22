新光三越推「療癒消費」！化妝品下殺4折起 抽百萬汽車
因疫情肆虐、俄烏戰爭引起焦慮，新光三越綜觀去年業績，嗅到「療癒消費攀升」，過去很難進入十大銷售排行榜的香氛與香水，以區域業績來看，Jo Malone London、SABON、diptyque等品牌都已擠進前段班，而去年業者主打的精品彩妝與名品保養也都獲得銷售佳績。新光三越將於3/31推出的「初夏購物節」，便以線上串連線下同步打造最大美妝購物盛會，聯手ESTEE LAUDER雅詩蘭黛、LANCOME蘭蔻、LA MER海洋拉娜、KIEHL'S契爾氏等8大品牌打造美妝霸屏日，首七日天天登場4折起的明星秒殺組合。搭配會員獨享化妝品單筆滿3,000元送300元；持SKM pay、以12大指定銀行刷卡消費，單筆滿5,000元加碼送2,000點；還有機會抽中價值109.9萬的TOYOTA RAV4 hybrid尊爵版汽車，搶攻上半年最強回饋百貨寶座。
新光三越有感全球動蕩不安的局勢，民眾「療癒需求」大增，綜觀去年發現香氛、香水等療癒消費業績攀升，以區域業績來看，Jo Malone London、SABON、diptyque等品牌，打破過去很難晉升的十大銷售排行榜前段班；去年館方主打的精品彩妝與名品保養也都成功獲得銷售佳績；國際精品則持續走強，台北信義新天地A4新進駐的BURBERRY全台首間女裝專門店、LOEWE全新專門女裝店，改裝開幕後與原櫃位相比業績擁倍數成長。
全台新光三越今年至今逾250個新櫃快閃店登場，適逢夏天再打造「初夏購物節」最大美妝盛會，聯手120大美妝品牌，在開跑3/31首日推出獨家限定優惠組合推薦，除了有全台首賣的DARPHIN全效舒緩精華液、獨家GIORGIO ARMANI亞曼尼黑霜獨家加贈禮等，推薦LANCOME超極光晶露搶購組／超未來精華搶購組、ESTEE LAUDER美妝富翁組、ORIGINS青春無敵靈芝水狂粉（買400ml送200ml）、KIEHL’S金盞花植物精華化妝水買1送5等明星特惠夯品，全檔期集結逾百萬組陣容。
鐵粉們密切鎖定的超級品牌日，則在3/31至4/6 首七日推出超強霸屏組合天天秒殺登場，集結8大美妝香氛ESTEE LAUDER、ORIGINS、LANCOME、JO MALONE LONDON、LA MER、KIEHL'S、SHU UEMURA、Clé de Peau Beauté推出下殺4折起獨家特惠組，線上線下一起開搶。
3/31(四)至4/13(三)持新光三越貴賓卡／銀卡／APP會員於全台15家分店、新光三越APP、電商平台skm online，會員獨享「化妝品單筆滿3,000元送300元」，（台中中港店3/31至4/11）。
新光三越會員點數SKM points則祭出首度加碼回饋，3/31至4/13化妝品滿千送百期間將持續發放會員點數（台中中港店、高雄左營店除外）；持SKM pay、以12大指定銀行刷卡消費，單筆滿5,000元加碼送2,000點（3/31至4/3）、單筆滿2,000元再送1,000點（4/8至4/9）。
偷偷透露新光三越APP還有隱藏版用法！會員點數除了可以折抵消費，還可兌換LA MER超能修護精華露等限定限量保養夯品；或扣點加價購搶破頭的門前隱味八成是筋牛筋鍋、金桃家草莓大福等神級美食。各店更有加碼專屬活動，台中中港店扣100點就有機會抽中價值109.9萬的TOYOTA RAV4 hybrid尊爵版！火力全開搶攻上半年最強回饋百貨寶座。