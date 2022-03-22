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女多於男！民進黨新北議員初選登記次日　21人完成

▲2位參加萬金石馬拉松全馬賽事的新北市議員廖宜琨、張錦豪，今日都不約而同完成初選的登記。（圖／記者陳志仁攝，2022.03.22）
▲2位參加萬金石馬拉松全馬賽事的新北市議員廖宜琨、張錦豪，今日都不約而同完成初選的登記。（圖／記者陳志仁攝，2022.03.22）

記者陳志仁／新北報導

2022-03-22 18:51:34

民進黨於3月21日至25日的期間，辦理直轄市議員及縣市議員的領表登記作業，民進黨新北市黨部預計提名37人參選，而彭一書則是搶頭香完成登記；民進黨新北市黨部表示，截至今（22）日下班前，共有9個選舉區、21人完成初選的登記作業。

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▲尋求六連霸的新北市議員何淑峰，今日也完成初選的登記。（圖／記者陳志仁攝，2022.03.22）
▲尋求六連霸的新北市議員何淑峰，今日也完成初選的登記。（圖／記者陳志仁攝，2022.03.22）
民進黨新北市黨部指出，完成登記作業的包括第2選區（五股、泰山、林口）的黃韋鈞，第3選區（新莊區）的翁震洲、陳文治（現）、洪懿馥（女），第4選區（三重、蘆洲區）的顏蔚慈（女）、彭佳芸（現，女）、陳啟能（現）、邱婷蔚（女），第5選區（板橋區）的戴瑋姍（現，女）、黃俊哲（現）、王淑慧（現，女）。

第6選區（中和區）的張維倩（現，女）、張嘉玲（女）、張志豪（現）、林秀惠（女），第7選區（永和區）的羅文崇（現），第8選區（土城、樹林、三峽、鶯歌區）的彭一書、高乃芸（女）、廖宜琨（現），第9選區（新店、深坑、石碇、坪林、烏來區）的黃琳（女），第11選區（汐止、金山、萬里區）的張錦豪（現）；將於3月30日資格審查，4月6日至5月31日進行全民調。

▲新人彭一書搶頭香的完成初選登記。（圖／彭一書提供）
▲新人彭一書搶頭香的完成初選登記。（圖／彭一書提供）
搶頭香的彭一書強調，「從瞭解需求做起，為您服務」，這是他這幾年在基層擔任市議員與立委助理服務市民的心得，而市議員肩負市民的寄託，在民意與市政推動之間，有信心可以成為用心傾聽民意與推動城市進步的推手，請給他一個為您服務的機會，將以「為你衝第一」的服務信念，服務市民；此外，2位參加萬金石馬拉松全馬賽事的新北市議員廖宜琨、張錦豪，今日都不約而同完成初選的登記。

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