玩完了？哈利王子被爆協議離婚 將與梅根分開獨返英國
英國哈利王子（Prince Harry）與妻子梅根（Meghan Markle）2人結婚之後，卸下王室身份搬到美國居住，婚後不但生下2名兒女，還接受知名脫口秀主持人歐普拉的專訪，爆料王室秘辛。不過2人在離開王室之後，外界一再看衰他們的婚姻，但他們仍攜手撐過各種流言蜚語、親族鬥爭等風風雨雨。如今卻有美國八卦雜誌爆料，夫妻倆已經協議離婚，哈利將獨自返回英國，梅根則是留在美國帶著孩子生活。
美國八卦雜誌《國家訊問報》以斗大的標題「哈利與梅根玩完了！」進行報導，指出梅根過去與爸爸湯瑪斯馬可以及姊姊珊曼莎撕破臉，更指稱是她與哈利婚姻觸礁的一大原因。而梅根也曾將家庭不睦的事情誇大，就連哈利都被騙的團團轉，每次急著幫梅根出頭反而出醜，搞得自己裡外不是人。
報導更指出，梅根將自己塑造成「受害者」的形象，像是之前接受歐普拉專訪時，她曾吐露自己憂鬱到想不開、指控王室種族歧視並長期霸凌。但王室隨後反控沒跟誇大、加油添醋與王世堅的矛盾，更指控梅根不願意接受王室人員的幫忙，最終導致哈利與家人分隔兩地，與王室家族關係失和。更有匿名王室內部成員表示「梅根精心寫下被害者劇本，讓哈利以為自己是拯救她的英雄」。
報導表示，基於種種問題，哈利終於受不了梅根的行徑，決定結束這段婚姻關係回到英國，而梅根則要把孩子留在美國一起生活。
不過對於《國家訊問報》爆料內容還有待確認真偽，不過外界認為，依照英國王室過去對重要成員離婚後其子女的安排來看，不太可能接受這樣的安排，因此也有聲音批評報導在吵話題。當事人哈利與梅根夫妻倆則是尚未對該報導出面澄清、回應。