別惹蒲亭？俄國「頭號政敵」納瓦尼獄中仍遭追加13年徒刑
俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）下令入侵烏克蘭，軍事衝突造成嚴重傷亡，國際社會祭出制裁與譴責同時國內也傳出不少反動聲浪。其中最知名的異議人士納瓦尼（Alexey Navalny）儘管身在獄中，卻因為仍有大批支持者在他的呼籲下抗議對烏克蘭的無端入侵，而被蒲亭視為眼中釘。根據外媒報導，俄羅斯法院今判納瓦尼的詐欺罪名成立，判處13年徒刑。
根據《法新社》、《CNN》等國際通訊社報導，俄羅斯檢調自本月15日向法院指控，俄羅斯反對派領袖納瓦尼犯下詐欺罪與藐視法庭罪，並指控其於參選期間自名下政治組織「反貪腐基金會」（Anti-Corruption Foundation）竊取捐款，挪用金額高達數百萬元。
納瓦尼自2021年2月決定返回莫斯科後，遭當局以「違反假釋條件」的名義將他拘捕至獄中，並判處2年半的刑期，今日在法官柯托瓦（Margarita Kotova）判決下，納瓦尼的刑期確認拉高至13年。法新社報導指出，納瓦尼由律師陪同親自出庭，聆聽法官宣布判決文時，則不時面露微笑、神色自若。
俄羅斯過去曾將反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）的「反貪腐基金會」（Anti-Corruption Foundation）與塔利班（Taliban）和伊斯蘭國（IS）冠上「極端主義組織」的標籤，日前也因為俄烏戰爭下社群媒體的輿論，將臉書和Instagram同樣列為「極端主義組織」。
蒲亭（Vladimir Putin）控制俄羅斯政壇長達22年來，納瓦尼可說是唯一能撼動其政權的異議人士，人權律師出生的納瓦尼曾多次揭露莫斯科政治核心層的貪腐內幕，更為此一度受到政治毒殺、流亡海外，明知會被關入獄中卻自願回到莫斯科服刑，並在獄中不斷透過委任發言人與親屬，呼籲俄國民眾每天站上街頭抗議蒲亭入侵烏克蘭的行為。