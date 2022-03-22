楊祐寧女兒吉時出生！甩《華燈》受氣包「排擠劇組」

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在劇中既是禮儀師又是金紙鋪老闆的影帝李康生，談及自己的角色分享：「雖然我的角色都在做很靠近死亡的工作，但卻散發著獨特的幽默感，有一場戲禮儀師明明穿著壽衣卻讓人啼笑皆非，還有一場戲是金紙鋪老闆不務正業跑去美髮店學洗頭，我甚至還幫別人擦指甲油，這種奇妙的衝突演起來非常好玩。」
在劇中戲分吃重的謝欣穎，有各種不同的扮相，也展現了多面的演技，更與貫穿全劇由張艾嘉飾演的關鍵角色有著密不可分的關係，對於錯綜複雜的故事線和不同角色的詮釋，她說：「其實看到劇本的時候有點不知如何詮釋黑色喜劇，但上戲前就是把基本功做好，試著不要想那麼多，把這些荒謬和離奇當作一種黑色幽默。尤其跟張姐對戲的時候，激盪出那種無法言喻的感動和共鳴，彷彿找到了這些角色的人生答案。」
而與謝欣穎有多場精采對手戲的薛仕凌，劇中兩人彷彿冤家路窄，衝突不斷也充滿火花，他也分享：「這次除了劇本非線性的敘事方式前所未見，我所飾演的角色也大多是目中無人、自私狂妄的，是比較沒接觸過的性格，所以挺有挑戰的。這次跟欣穎合作有很多衝突場面，一來一往真很過癮，也透過彼此的配合，感覺更能融入荒唐又諷刺的故事中。」《良辰吉時》3月27日起晚間9點在CATCHPLAY+影音平台、HBO頻道及HBO GO平台同步上架首播。