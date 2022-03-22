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楊祐寧女兒吉時出生！甩《華燈》受氣包「排擠劇組」

▲楊祐寧拍戲期間經歷女兒出生。（圖／正和食品提供）
▲楊祐寧拍戲期間經歷女兒出生。（圖／正和食品提供）

記者羅凌筠/台北報導

2022-03-22 19:30:00

總監製侯孝賢、藝術指導黃文英、剪輯指導廖慶松、導演黃熙、李康生、謝欣穎、楊祐寧、薛仕凌、姚以緹、段鈞豪、黃仲崑、周采詩、吳大維、陳姸霏、唐治平、黃遠、顏毓麟、喜翔、洪小鈴、鍾政均、白潤音今（22日）出席《良辰吉時》首映會，楊祐寧在片中飾演落魄的派對小丑，與童星白潤音飆戲，他讚白是專業的演員，「我在現場很多即興，像是把白潤音抓到車子前座罵他、作勢要打他，他都接的住，滿厲害的。」因為楊祐寧刻意保持氣場，白潤音在片場真的頗懼怕他，問他殺青後有跟白潤音道歉嗎？他打趣：「我也算是前輩，不需要道歉啦。」

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楊祐寧拍攝時女兒剛好出生，整個人處在很幸福的狀態，卻要演個經歷一段人生低谷的角色，他透露：「我順勢利用這個心態，覺得都是劇組這些人，害我不能回家看女兒。」所以工作人員都感受到他渾身散發的低氣壓，比起在《華燈初上》被林心如、楊謹華嫌棄太幼稚，受到姐姐們的排擠，這次反而是他主動拉開和劇組的距離，楊祐寧開玩笑說：「這次是我排擠大家，何德何能。」

在劇中既是禮儀師又是金紙鋪老闆的影帝李康生，談及自己的角色分享：「雖然我的角色都在做很靠近死亡的工作，但卻散發著獨特的幽默感，有一場戲禮儀師明明穿著壽衣卻讓人啼笑皆非，還有一場戲是金紙鋪老闆不務正業跑去美髮店學洗頭，我甚至還幫別人擦指甲油，這種奇妙的衝突演起來非常好玩。」

在劇中戲分吃重的謝欣穎，有各種不同的扮相，也展現了多面的演技，更與貫穿全劇由張艾嘉飾演的關鍵角色有著密不可分的關係，對於錯綜複雜的故事線和不同角色的詮釋，她說：「其實看到劇本的時候有點不知如何詮釋黑色喜劇，但上戲前就是把基本功做好，試著不要想那麼多，把這些荒謬和離奇當作一種黑色幽默。尤其跟張姐對戲的時候，激盪出那種無法言喻的感動和共鳴，彷彿找到了這些角色的人生答案。」

而與謝欣穎有多場精采對手戲的薛仕凌，劇中兩人彷彿冤家路窄，衝突不斷也充滿火花，他也分享：「這次除了劇本非線性的敘事方式前所未見，我所飾演的角色也大多是目中無人、自私狂妄的，是比較沒接觸過的性格，所以挺有挑戰的。這次跟欣穎合作有很多衝突場面，一來一往真很過癮，也透過彼此的配合，感覺更能融入荒唐又諷刺的故事中。」《良辰吉時》3月27日起晚間9點在CATCHPLAY+影音平台、HBO頻道及HBO GO平台同步上架首播。

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