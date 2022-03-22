移工住仲介宿舍檢疫 社福雇主：防疫、收費機制待觀察
《四方報》報導，勞動部放寬移工入境檢疫措施，3月21日起除了移工入境後入住防疫旅館不用事前查核外，也開放入住仲介規劃之防疫宿舍。對此，台灣失能者家庭暨看護雇主國際協會顧問張姮燕向《四方報》表示，對於措施放寬樂觀其成，但是否能減輕雇主支出成本仍待觀察，且防疫隱憂依然是一項顧慮。
勞動部日前宣布，自3月21日起，基於行政簡化，移工入境於防疫旅館進行檢疫者，免事前向地方政府申請查核。此外，開放移工入住仲介防疫宿舍，仲介公司需向宿舍所在地之地方勞政主管機關提出申請，由勞政、衛生、建管等業管單位實施查核，標準原則比照防疫旅館，符合設立標準者，由勞政主管機關同意防疫宿舍設立。其他如檢疫天數及配套PCR、快篩與自主健康管理等，仍依現行規範辦理。
張姮燕表示，條件鬆綁當然是好事，不用事前申請查核至少可以讓程序簡化、減輕負擔，但防疫的隱憂還是存在，希望防疫旅館都還是要嚴格遵守SOP，不要讓串門子等事件發生，也希望各縣市政府的防疫把關都要做到位，因為移工檢疫期結束後就會直接回到雇主家中，與被照顧者密切同住，尤其是重病、失能的被照顧者是染疫高風險族群，因此防疫問題一直都是社福雇主比較在意的面向。
至於可以入住仲介防疫宿舍的措施，她指出，能有自己防疫宿舍的通常是經營廠工業務的仲介，因為廠工雇主是工廠企業，一次會聘雇大批移工，需求比較大；而經營社福移工業務的仲介比較少有移工宿舍，很多都是把公司或住家空出來讓移工隔離，而小型的仲介也不見得願意把家裡改成防疫空間接移工進來。此外，住進仲介宿舍，防疫是否會與旅館一樣嚴謹是一項問題，且相關收費機制不明確，雖然可能會比防疫旅館便宜，但具體都仍有待觀察。