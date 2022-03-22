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台南長照服務滿意度六都第一 友善長者暖心照顧

▲台南市長黃偉哲探視銀髮悠活園區長輩（圖／台南市社會局提供）
▲台南市長黃偉哲探視銀髮悠活園區長輩（圖／台南市社會局提供）

記者林怡孜/台南報導

2022-03-22 21:17:38

台南市長黃偉哲為因應115年將進入超高齡社會，積極於本市廣布長照2.0資源，並使各區照顧資源平衡發展，努力讓本市民眾享有優質、量足的多元長照服務，致力打造友善溫暖大台南。台南市社會局局長陳榮枝表示，長照服務自推動以來，除配合中央政策由長照1.0進展到2.0，並致力於與各單位合作，將長照服務與醫療及其他社會福利服務等結合，使服務有最豐碩的成果展現。

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▲長輩們開心上健康促進課程（圖／台南市社會局提供）
▲長輩們開心上健康促進課程（圖／台南市社會局提供）
台南於2020年底率先全台達成「區區有日照」的目標，目前佈建有居家式長照機構131家及社區式長照機構106家，普及全市37區，提供全面性、多元化照顧服務。預計2022年底完成建構「一國中學區一日照」。在住宿式機構方面，現階段已有5家長照法人附設住宿式機構完成籌設，規劃於白河區、山上區、永康區、安南區及東山區設立。5家部立醫院分別於各住宿式機構資源不足區佈建，預計設置六甲區100床、柳營區100床、新市區200床、安定區200床、玉井區100床及北門區85床，預計111年至113年陸續完工。


為了使更多優質人力投入長照服務，培育照顧所需人才，台南市府也積極辦理照顧服務員職業訓練，培訓班訓後就業率近9成，照顧服務員由1081,835人，至1112月底為3,665人，成長2倍。市府也持續補助至偏區服務之照服員津貼及交通費。另外，也針對偏鄉地區，補助4個偏鄉區公所長照交通車。且為協助失能者無法外出用餐及備餐之不便，全額補助長照低收入及中低收入失能者每日午餐及晚餐，也透過送餐服務，適時關懷個案生活狀況及了解需求，即時提供服務。

▲台南市社會局接送長者施打疫苗服務（圖／台南市社會局提供）
▲台南市社會局接送長者施打疫苗服務（圖／台南市社會局提供）
1113月，台南已佈建379個社區照顧關懷據點，195個巷弄長照站，據點除了提供關懷訪視、電話問安，也鼓勵社區長者走出家門，增加社會參與機會。今年除持續鼓勵長輩走出家門，積極參與據點活動外，更推出據點輕旅行活動，挑選19個特色景點，讓長輩們體驗台南各地區不同的文化特色以及產業發展，長輩們透過輕旅行景點自行輕鬆規劃旅遊路線，讓生活更豐富精彩。


陳榮枝表示，社會局秉持著「照顧弱勢」及「做得更好，過得更好」的施政理念，也為因應未來大量的老人照顧需求，除因地制宜持續發展長照服務輸送體系，並接軌社區長者預防保健、活力老化、減緩失能，營造友善高齡環境，提升高齡長者生活品質，使長者能享有安心、活力及尊嚴的老年生活。

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