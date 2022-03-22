台南長照服務滿意度六都第一 友善長者暖心照顧

台南市長黃偉哲為因應 115 年將進入超高齡社會，積極於本市廣布長照 2.0 資源，並使各區照顧資源平衡發展，努力讓本市民眾享有優質、量足的多元長照服務，致力打造友善溫暖大台南。台南市社會局局長陳榮枝表示，長照服務自推動以來，除配合中央政策由長照 1.0 進展到 2.0 ，並致力於與各單位合作，將長照服務與醫療及其他社會福利服務等結合，使服務有最豐碩的成果展現。

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▲長輩們開心上健康促進課程（圖／台南市社會局提供）

台南於 2020 年底率先全台達成「區區有日照」的目標，目前佈建有居家式長照機構 131 家及社區式長照機構 106 家，普及全市 37 區，提供全面性、多元化照顧服務。預計 2022 年底完成建構「一國中學區一日照」。

在住宿式機構方面，現階段已有 5 家長照法人附設住宿式機構完成籌設，規劃於白河區、山上區、永康區、安南區及東山區設立。 5 家部立醫院分別於各住宿式機構資源不足區佈建，預計設置六甲區 100 床、柳營區 100 床、新市區 200 床、安定區 200 床、玉井區 100 床及北門區 85 床，預計 111 年至 113 年陸續完工。

為了使更多優質人力投入長照服務，培育照顧所需人才，台南市府也積極辦理照顧服務員職業訓練，培訓班訓後就業率近 9 成，照顧服務員由 108 年 1,835 人，至 111 年 2 月底為 3,665 人，成長 2 倍。市府也持續補助至偏區服務之照服員津貼及交通費。另外，也針對偏鄉地區，補助 4 個偏鄉區公所長照交通車。且為協助失能者無法外出用餐及備餐之不便，全額補助長照低收入及中低收入失能者每日午餐及晚餐，也透過送餐服務，適時關懷個案生活狀況及了解需求，即時提供服務。

▲台南市社會局接送長者施打疫苗服務（圖／台南市社會局提供）

至 111 年 3 月，台南已佈建 379 個社區照顧關懷據點， 195 個巷弄長照站，據點除了提供關懷訪視、電話問安，也鼓勵社區長者走出家門，增加社會參與機會。今年除持續鼓勵長輩走出家門，積極參與據點活動外，更推出據點輕旅行活動，挑選 19 個特色景點，讓長輩們體驗台南各地區不同的文化特色以及產業發展，長輩們透過輕旅行景點自行輕鬆規劃旅遊路線，讓生活更豐富精彩。