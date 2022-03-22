台南長照服務滿意度六都第一 友善長者暖心照顧

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為了使更多優質人力投入長照服務，培育照顧所需人才，台南市府也積極辦理照顧服務員職業訓練，培訓班訓後就業率近9成，照顧服務員由108年1,835人，至111年2月底為3,665人，成長2倍。市府也持續補助至偏區服務之照服員津貼及交通費。另外，也針對偏鄉地區，補助4個偏鄉區公所長照交通車。且為協助失能者無法外出用餐及備餐之不便，全額補助長照低收入及中低收入失能者每日午餐及晚餐，也透過送餐服務，適時關懷個案生活狀況及了解需求，即時提供服務。
至111年3月，台南已佈建379個社區照顧關懷據點，195個巷弄長照站，據點除了提供關懷訪視、電話問安，也鼓勵社區長者走出家門，增加社會參與機會。今年除持續鼓勵長輩走出家門，積極參與據點活動外，更推出據點輕旅行活動，挑選19個特色景點，讓長輩們體驗台南各地區不同的文化特色以及產業發展，長輩們透過輕旅行景點自行輕鬆規劃旅遊路線，讓生活更豐富精彩。
陳榮枝表示，社會局秉持著「照顧弱勢」及「做得更好，過得更好」的施政理念，也為因應未來大量的老人照顧需求，除因地制宜持續發展長照服務輸送體系，並接軌社區長者預防保健、活力老化、減緩失能，營造友善高齡環境，提升高齡長者生活品質，使長者能享有安心、活力及尊嚴的老年生活。