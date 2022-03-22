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《華燈3》林心如搶兒「不一定輸」　名律師打臉這句台詞

▲林心如在《華燈初上》失去兒子。（圖／翻攝Netflix）
▲林心如在《華燈初上》失去兒子。（圖／翻攝Netflix）

記者羅凌筠/綜合報導

2022-03-22 21:27:392022-03-22 21:32:18

Netflix《華燈初上》第三季大結局播出，掀起許多討論，劇中羅雨儂（林心如飾）的兒子「子維」（劉敬飾），其實是蘇慶儀（楊謹華飾）親骨肉，生父朱文雄（伊正飾）在搶子大戰嗆聲：「走法院你們一定沒有勝算。」逼迫羅雨儂把吳子維的親權讓給朱文雄。知名律師詹傑翔以法律解析劇情，認為：「羅雨儂如果真的走法院，還不一定會輸喔。」

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▲劉敬（右）在「華燈初上」中演林心如的兒子。（圖／百聿提供）
▲劉敬（右）、林心如親子戲賺人熱淚。（圖／百聿提供）
詹傑翔解釋，根據片中第17集出現的出生證明，吳子維是民國63年11月13日下午8時50分出生，所以原則上會適用民國74年民法修法前的收養契約制，而非現行的法院認可制。也就是說，吳少強（鄭元暢飾）及羅雨儂若要收養別人的小孩，除了要經過小孩父母的同意，還要訂立有書面的收養契約，才會成立收養關係，這就是過往的收養契約制。

▲律師詹傑翔分析《華燈初上》羅雨儂該如何捍衛親權。（圖／翻攝詹傑翔臉書）
▲律師詹傑翔也陷入《華燈初上》追劇熱潮。（圖／翻攝詹傑翔臉書）
劇中吳少強及羅雨儂沒有和蘇慶儀簽署收養契約，根據當時的民法第1079條規定，縱使沒有訂立書面契約，他人子女如未滿7歲前就被撫養，且收養人把他人子女當成自己的子女時，這時就算沒有訂立收養契約，在法律上還是成立收養關係。「所以說，就我理解的整個劇情脈絡，吳少強及羅雨儂從吳子維出生開始，幾乎是把吳子維當親生兒子看待，吳少強及羅雨儂當然就是吳子維法律上的父母啊。更何況，蘇慶儀從頭到尾對外沒有反對意思啊。」

▲律師詹傑翔分析《華燈初上》羅雨儂該如何捍衛親權。（圖／翻攝詹傑翔臉書）
▲律師詹傑翔分析《華燈初上》羅雨儂該如何捍衛親權。（圖／翻攝詹傑翔臉書）
而根據民法第1069條規定：「非婚生子女認領之效力，溯及於出生時。但第三人已得之權利，不因此而受影響。」生父朱文雄後續認領的行為，不會影響到吳少強及羅雨儂法律上身為父母的地位，詹傑翔指出：「朱文雄後續要去挑戰的是，吳少強及羅雨儂收養吳子維這件事情是無效的，並且在法院中確認他與吳子維間的親子關係存在，此後取得勝訴後，後續朱文雄才有辦法名正言順囉。 」


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