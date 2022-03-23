花東深夜連續強震！「在地超商」畫面曝光 921恐慌重現
今（23）日凌晨1點41花東地區發生強烈地震，全台有感，許多民眾手機都在睡夢中收到國家警報。震央位在花蓮縣近海，位於花蓮縣政府南方62.6公里。芮氏規模6.6，地震深度30.6公里。而緊接1點43分又發生芮氏規模6.1的強震，震央位於花蓮縣豐濱鄉，2分鐘連續強震，讓網友全嚇壞。就有花東民眾被嚇到睡不著，上網分享心得，並貼出當地超商受影響的畫面，直呼「921的恐慌再現」。
一名網友在臉書社團「嘉義綠豆大小事」貼文指出「我從嘉義到台東長濱工作，已經習慣平時發生的小地震，但今天這個地震讓我想起當時的921，凌晨被震醒之後突然停電，看不到路也找不到眼鏡跟手機，921當時的恐慌再度在我心中重現」。
「我住的宿舍整間的人都處於被狂晃得狀態，東西全掉在地上，換了衣服帶上包包就往外跑躲到車上，到附近的7-11一看，門口的招牌竟然被震到掉下來，店內更是慘不忍睹」只見貼出的照片，該間7-11不只貨架上面的物品幾乎各種掉落，還有零食貨架被震倒，甚至天花板也被震到掉落，管線全部外露，讓該名網友直呼「今晚就在車上度過每一個餘震，真的非常驚悚的一晚」。
貼文一出，網友紛紛回應「天佑台灣.....真的震太大」、「我台北晃到睡不著，希望花東民眾平安」、「台南也超有感......天佑台灣啊」、「好可怕，整間超商面目全非了」、「天花板也被震到掉下來真的太可怕了啦」、「我要哭出來了，人生第一次遇到這麼有感的地震」、「真的讓人回想起921，實在太可怕」。（編輯：張嘉哲）