沒搶到阿妹演唱會門票？中午還有機會 入住文華東方就送
▲還沒搶到阿妹《aMEI ASMR 世界巡迴演唱會》門票？今天中午還有機會！台北文華東方酒店獨家推出的「MEI力四射」演唱會專屬限量住房專案，入住就享有4/2周六場次特區每張4,800元門票2張；還能獨享可容納15位貴賓的《aMEI ASMR 世界巡迴演唱會》VIP包廂。（圖／環球唱片）
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▲還沒搶到阿妹《aMEI ASMR 世界巡迴演唱會》門票？今天中午還有機會！台北文華東方酒店獨家推出的「MEI力四射」演唱會專屬限量住房專案，入住就享有4/2周六場次特區每張4,800元門票2張；還能獨享可容納15位貴賓的《aMEI ASMR 世界巡迴演唱會》VIP包廂。（圖／環球唱片）
天后張惠妹暌違7年重返台北小巨蛋開唱，將於4月一連舉辦12場《aMEI ASMR 世界巡迴演唱會》，共計13萬張門票9分鐘內搶光。沒搶到門票的粉絲們，可考慮台北文華東方酒店
今（23）日中午12點獨家推出的「MEI力四射」演唱會專屬限量住房專案，3撇步獲得4/2周六場次特區每張4,800元門票2張，或獨享可容納15位貴賓的《aMEI ASMR 世界巡迴演唱會》VIP包廂，以及豪華餐飲及住房禮遇。
台北文華東方酒店 ▲台北文華東方酒店推出「MEI力四射」演唱會專屬限量住房專案，還沒搶到《aMEI ASMR 世界巡迴演唱會》門票的粉絲別錯過。（圖／台北文華東方提供） 今（23）日中午12點獨家推出 ，一次提供3種方案享受《aMEI ASMR 世界巡迴演唱會》聲光體驗與豪華餐飲住宿體驗。 「MEI力四射」演唱會專屬限量住房專案 「行政豪華客房」每房23,600元，入住包含《aMEI ASMR 世界巡迴演唱會》 4/2特區每張4,800元門票每房2張，擁有17坪行政豪華客房，還可享文華Café雙人豐盛早餐、精緻下午茶、雞尾酒暢飲時光、延遲退房至下午2點禮遇。 「行政都會套房」每房33,600元，入住包含《aMEI ASMR 世界巡迴演唱會》 4/2特區每張4,800元門票每房2張，擁有26坪寬敞舒適的行政都會套房，再享文華Café雙人豐盛早餐、精緻下午茶、雞尾酒暢飲時光、雙人60分鐘「時空融合」芳療療程（每位價值4,280元+10%）、延遲退房至下午5點禮遇。 最酷的選擇，是首度推出限量一間，入住近百坪文華套房的 ▲「文華尊寵」專案入住寬達近百坪的文華套房，並可邀請親友同歡，獨享演唱會VIP包廂與M.O. Bar暢飲時光。（圖／台北文華東方提供） 「文華尊寵」住房專案，住客可邀請親友一同前往可容納15位貴賓的4/2《aMEI ASMR 世界巡迴演唱會》VIP包廂，並於開演前在M.O. Bar 專屬包廂享用輕食、調酒無限暢飲及豐盛海鮮盤。隔日於套房内享用雙人豐盛早餐、「雅閣」中餐廳米其林星級饗宴八道式豪華雙人午間套餐（每位價值8,888元＋10%）、雙人下午茶、芳療中心專屬VIP套房享雙人90分鐘「東方精萃」芳療療程（每位價值6,280元＋10%）、延遲退房至下午5點等專屬尊寵禮遇。總價值超過75萬元，專案價55萬元。
還沒搶到阿妹《aMEI ASMR 世界巡迴演唱會》門票的鐵粉們，不妨考慮看看。
▲「文華尊寵」賓客可於米其林一星「雅閣」中餐廳，享用米其林星級饗宴八道式豪華雙人午間套餐。（圖／台北文華東方提供） ▲台北文華東方酒店獨家推出「MEI力四射」演唱會專屬限量住房專案，3/23今天中午12點官網專屬頁面開賣。（圖／台北文華東方提供）