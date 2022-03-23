婦人罹腎臟癌三期 腹腔鏡成功切除惡性腫瘤

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擁有18年腎臟移植經驗的黃賢祥主任說，腎臟癌就像是「隱形殺手」。為了正確診斷，手術前利用軟式內視鏡，經由膀胱、輸尿管、到達腎臟探查，發現腫瘤附近正在出血，確定病因後，經由「腹腔鏡」切除左側腎臟，將器官剖開來也發現，腎臟已經被癌細胞侵犯到腎外圍，確診為腎臟癌第三期。因為病人屬於「腎臟內皮癌」，如果只切除部分器官，腫瘤細胞殘餘碎片可能掉到輸尿管，導致癌細胞的再復發，因此必須連同左側輸尿管一併切除乾淨，才能免於後患；如果是「腎臟肉癌」，則可以視情況切除部分器官。人體只要有一顆腎臟，日常好好保養，仍然能維持正常的生理代謝。
黃賢祥醫師補充，傳統剖腹手術會在腹部或腰側開約15公分的傷口，或是上下各一個傷口，才能把腎臟和輸尿管切除取出，傷口較大，恢復期長；新式的「腹腔鏡手術」只要在病人腹部開取3個小傷口，將腹腔鏡伸入腹腔內切除腎臟，傷口較小、恢復相對快，免受過多的皮肉痛，又能達到手術目標。
目前腎臟癌最好的治療方法是手術切除，在第一~三期手術成功後，大多能有效控制病情，如果拖到末期，癌細胞轉移到淋巴、器官和骨頭，通常會建議進行化療、標靶藥物、免疫療法的治療，所以有腎臟癌徵兆，務必把握黃金治療時間，趁癌細胞還沒擴散，盡早切除惡瘤。
黃賢祥醫師也提醒，癌細胞就像火山，微血管不定時會爆開流血，導致血尿可能是斷斷續續，讓病人誤以為自己康復了，其實只是「暴風雨前的寧靜」。；「無痛性血尿」因為不會痛，容易使病人拖延治療，導致癌症悄悄病變不自知，再拖半年就可能演變成腎臟癌末期，得不償失。
黃賢祥醫師建議民眾正視身體警訊，當腫瘤組織從腎臟掉到輸尿管後，一旦堵住，會導致腎臟水腫，腎臟積水也會引發腰痛、腰痠、噁心、嘔吐。此外，以下類型的族群也要留意潛在風險：1、經常性接觸重金屬2、抽菸族群3、家族遺傳，譬如家族有泌尿上皮癌病史。有腎臟癌病史的患者，日後應該每3-6個月做一次超音波檢查和斷層檢查追蹤，防癌再敲門，長久保健康。