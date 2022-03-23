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婦人罹腎臟癌三期 腹腔鏡成功切除惡性腫瘤

▲東元綜合醫院泌尿外科主任黃賢祥醫師表示，新式「腹腔鏡手術」切除腎臟癌細胞，相較傳統剖腹手術，傷口較小、恢復相對快，免受過多的皮肉痛，又能達到手術目標。（圖／東元綜合醫院提供）
▲東元綜合醫院泌尿外科主任黃賢祥醫師表示，新式「腹腔鏡手術」切除腎臟癌細胞，相較傳統剖腹手術，傷口較小、恢復相對快，免受過多的皮肉痛，又能達到手術目標。（圖／東元綜合醫院提供）

記者蔡孟尚/綜合報導

2022-03-23 09:29:24

東元綜合醫院表示，新竹一名57歲的劉姓婦人，兩個禮拜以來，如廁時斷斷續續出現血尿，嚇得她趕緊到該院求診，經泌尿外科黃賢祥醫師使用軟式內視鏡探查，赫然發現2x2cm的惡性腫瘤就卡在左側腎臟上方，經電腦斷層和病理切片檢查確診為「腎臟癌第三期」。所幸，經過「腹腔鏡手術」切除長出惡瘤的腎臟及輸尿管，及早遏止癌細胞擴散，婦人術後隔天即能下床走動、正常吃飯，4天就出院、恢復良好，她也特別感謝東元綜合醫院及黃賢祥醫師的華陀妙術，讓自己短時間內即康復出院，家人也不必舟車勞頓照顧，在家鄉就能擁有高品質的醫療照護。

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東元綜合醫院泌尿外科主任黃賢祥醫師表示，這位婦人平時很養生、作息正常，也沒有不良嗜好，身體只偶爾出現血尿症狀，沒有其他徵兆。但根據長年經驗判斷，黃賢祥主任懷疑婦人疑似患有腎臟癌的風險，婦人的兩位兒子相當孝順，為避免母親白挨手術刀，遵從醫師建議先採取「軟式輸尿管腎臟內視鏡」切片檢查，經診斷後確認是腎臟癌第三期，婦人毫不猶豫選擇相信多年來看診的醫院及醫師，進行腹腔鏡手術切除癌變器官。

擁有18年腎臟移植經驗的黃賢祥主任說，腎臟癌就像是「隱形殺手」。為了正確診斷，手術前利用軟式內視鏡，經由膀胱、輸尿管、到達腎臟探查，發現腫瘤附近正在出血，確定病因後，經由「腹腔鏡」切除左側腎臟，將器官剖開來也發現，腎臟已經被癌細胞侵犯到腎外圍，確診為腎臟癌第三期。因為病人屬於「腎臟內皮癌」，如果只切除部分器官，腫瘤細胞殘餘碎片可能掉到輸尿管，導致癌細胞的再復發，因此必須連同左側輸尿管一併切除乾淨，才能免於後患；如果是「腎臟肉癌」，則可以視情況切除部分器官。人體只要有一顆腎臟，日常好好保養，仍然能維持正常的生理代謝。

黃賢祥醫師補充，傳統剖腹手術會在腹部或腰側開約15公分的傷口，或是上下各一個傷口，才能把腎臟和輸尿管切除取出，傷口較大，恢復期長；新式的「腹腔鏡手術」只要在病人腹部開取3個小傷口，將腹腔鏡伸入腹腔內切除腎臟，傷口較小、恢復相對快，免受過多的皮肉痛，又能達到手術目標。

目前腎臟癌最好的治療方法是手術切除，在第一~三期手術成功後，大多能有效控制病情，如果拖到末期，癌細胞轉移到淋巴、器官和骨頭，通常會建議進行化療、標靶藥物、免疫療法的治療，所以有腎臟癌徵兆，務必把握黃金治療時間，趁癌細胞還沒擴散，盡早切除惡瘤。

黃賢祥醫師也提醒，癌細胞就像火山，微血管不定時會爆開流血，導致血尿可能是斷斷續續，讓病人誤以為自己康復了，其實只是「暴風雨前的寧靜」。；「無痛性血尿」因為不會痛，容易使病人拖延治療，導致癌症悄悄病變不自知，再拖半年就可能演變成腎臟癌末期，得不償失。

黃賢祥醫師建議民眾正視身體警訊，當腫瘤組織從腎臟掉到輸尿管後，一旦堵住，會導致腎臟水腫，腎臟積水也會引發腰痛、腰痠、噁心、嘔吐。此外，以下類型的族群也要留意潛在風險：1、經常性接觸重金屬2、抽菸族群3、家族遺傳，譬如家族有泌尿上皮癌病史。有腎臟癌病史的患者，日後應該每3-6個月做一次超音波檢查和斷層檢查追蹤，防癌再敲門，長久保健康。

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