藉俄烏戰爭認清敵人！日民調：8成民眾憂中國對台日動武
俄烏戰火延燒影響國際秩序，尤其與俄關係交好的中國是否會藉此動武也成為亞洲地區關注焦點。日前由日本多家媒體共同舉辦的民調當中顯示，有超過8成以上的日本民眾擔心中國將如同俄軍侵烏，向鄰近的台灣或日本採取軍事行動。日本《產經新聞》台北支局長矢板明夫指出，烏克蘭危機讓許多日本人認清「誰是朋友、誰是敵人」
日媒《產經新聞》、《共同通信社》與《富士電視台》於21日共同舉辦民調，其中問及是否擔心中國會仿照俄羅斯入侵烏克蘭對日本或台灣動武，認為有可能的受訪民眾高達84%，其中有一半的受訪者選擇「比較擔心」，另一半則選擇「非常擔心」；同一份民調當中受訪者認為美日該討論共有核武器的意願也突破歷史新高，超過20%。
《產經新聞》台北支局長矢板明夫透過臉書表示，民調當中首相岸田文雄的支持度也高達65%以上，顯示儘管日本主流媒體或多或少受到中國認知作戰影響的同時，日本民眾基本上還是站在自由民主的陣營。
尤其是因為俄烏戰爭，俄羅斯為了抗議日本的經濟制裁，決定退出與日簽訂二戰和平條約談判，這個決定對日本政府與民間來說多半是個「好消息」。對政府來說，由於蒲亭就任這22年以來，從未表達將領土還給日本的意願，反而透過這項談判從日方取得各種好處；對民眾來說，則是透過烏克蘭危機這麼一盆「天上潑下來的冷水」，認清了誰是朋友、誰是敵人。
矢板明夫表示，隨著日本政治人物對於中國議題的勇敢發言，台日關係有望愈走愈近，並引述日本前首相安倍晉三與我國總統蔡英文在視訊會談後的說法，指出日本在「堅決反對用武力改變現狀的問題上」與蔡英文達成一致立場。