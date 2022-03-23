北市鐵藍靠攏黃珊珊　綠發言人：蔣萬安當選夢中相見

國民黨立委蔣萬安是否代表藍營參選台北市長尚不明朗，惟其近來質詢爭議不斷，持續引發關注。民進黨發言人、台北市議員簡舒培分析蔣萬安的選情表示，國民黨傳統鐵桿今年都因為台北市副市長黃珊珊的泛藍背景而生鏽崩壞，且因為蔣無法滿足國民黨議員的個別需求，故藍營議員與白營眉來眼去，蔣萬安繼續以王子姿態，等待議員眾星拱月順利當選，大概只能在夢中相見。
談及蔣萬安選情，簡舒培表示，國民黨過去在台北長期執政，工會系統大多都是藍營樁腳，但今年的狀況一定跟過去不同。親民黨出身的黃珊珊利用副市長職權，挾帶行政資源深入工會，藍營工會幹部也因為她泛藍出身不設防，幾年下來，很多工會不但都被摸頭收編，有些甚至都已積極幫她組成後援會運作，這些國民黨傳統鐵桿今年都生鏽崩壞。
簡舒培說，其實國民黨現在是北市議會最大在野黨，如果有心要防備，團結為蔣萬安贏得年底台北市長選舉，所有國民黨議員應該嚴格監督已表態參選、且對蔣萬安造成威脅的黃珊珊，甚至壓迫辭去副市長職位，讓黃珊珊無法繼續利用市政資源蠶食國民黨根基。
簡舒培強調，國民黨的議員，對黃珊珊濫用行政資源「睜一隻眼閉一眼」，而且睜開的那隻眼還和柯文哲眉來眼去。為什麼？因為蔣萬安無法滿足國民黨議員的個別需求。
簡舒培說，蔣萬安繼續以王子姿態，等待議員眾星拱月，然後年底順利當選台北市長，這樣的情節，只能在夢中相見。